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Чоловік завдав збитків екології Черкащини на 24 мільйони – СБУ

Середа, 16 червня 2021, 17:26
Чоловік завдав збитків екології Черкащини на 24 мільйони – СБУ

На Черкащині Служба безпеки викрила місцевого мешканця на масштабному забрудненні та псуванні земель. Екології регіону завдано збитків на понад 24 млн грн.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: За даними досудового слідства, у 2020 році житель міста Городище уклав договір з комерсантами на постачання небезпечних промислових відходів виробництва для власних потреб. Він придбав понад 500 тонн картонно-паперових відходів для виготовлення палетів. Зловмисник зберігав токсичні речовини на земельній ділянці без відповідної на те дозвільної документації.

Звалище знаходилось на території колишнього заводу, а небезпечні відходи зберігав під відкритим небом. За висновками експертів, дії чоловіка призвели до тяжких наслідків із забруднення та псування земель. Судово-екологічна експертиза підтвердила суму завданих державі мільйонних збитків.

Йому повідомлено про підозру в ч. 2 статті "Забруднення або псування земель". Такі дії караються обмеженням волі на строк від двох до 5 років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Українська правда

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Теми: СБУекологіяЧеркаська область
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