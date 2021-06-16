Посли G7 звернулися до Зеленського щодо реформи системи правосуддя

Посли країн Групи семи та ЄС звернулися до президента Володимира Зеленського з персональним листом, в якому переконують його у необхідності внесення змін до законопроєктів щодо реформування Вищої ради правосуддя (ВРП) та Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).

Про це йдеться у статті Від аргументів до компліментів: як G7 намагається зупинити судову катастрофу в Україні "Європейської правди".

Йдеться про законопроєкти №5068 та №3711-д. Редакції цих документів, що їх підтримує профільний комітет ВР, багато хто вже критикував публічно, а очільник Венеційської комісії Джанні Букіккіо під час візиту до Києва взагалі заявив, що у разі їх ухвалення "судова реформа буде приречена".

Лист послів Зеленському, який був спрямований 15 червня, не містить жорсткої критики і є спробою нового підходу для того, щоб переконати президента.

Лист, як зазначається у статті, взагалі не містить критичних зауважень чи попереджень про проблеми – а натомість заповнений компліментами та описом переваг, які чекають на Україну.

"Сімка", приміром, адресує Зеленському "прохання про ваше політичне керівництво та особисту участь... для внесення змін до проєктів 5068 та 3711-д" та обіцяє, що виконання рекомендацій Заходу зможе "продемонструвати громадянам України, що під вашим керівництвом Україна не боїться вирішувати давню проблему надмірного впливу груп інтересів на політику та економіку".

Як зазначається, серед дипломатів є відчуття небезпеки того, що Рада ухвалить один із законів (найімовірніше, про ВККС, бо його немає у переліку прямих вимог МВФ) у нормальному вигляді, а ВРП спробує зробити "ручною".

"Тому в листі послів окремий блок присвячений переконанню Зеленського у тому, що без одночасної реформи двох органів спроба зробити судову систему чесною знову "завалиться" – йдеться у статті.

Як повідомлялося, посольство США та представництво Європейського Союзу в Україні виступили зі спільною заявою, у якій наголосили на важливості незалежних комісій з відбору посадовців для судової системи та закликали узгодити з рекомендаціями "Венеційки" до другого читання законопроєкти, в тому числі скандальний проєкт про ВККС, який планує ухвалити Рада.

Нагадаємо, Венеційська комісія вважає, що підготовлені Верховною радою зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів", у разі їхнього ухвалення, вб’ють судову реформу.

Під час виступу на конференції "Демократія у дії" у Києві глава Венеційської комісії Джанні Букіккіо заявив, що закон 3711-д (про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України) у тому вигляді, що схвалений до другого читання, не відповідає рекомендаціям Венеційської комісії, і "Венеційка" його не підтримує.

У березні ВР ухвалила у першому читанні законопроєкт № 3711-д про правила формування ВККС – органу, який буде відповідальним за добір понад 2000 суддів на вакантні посади в судах по всій Україні та перевірку 2000 діючих суддів на доброчесність.