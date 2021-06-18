До порту Одеси зайшли два кораблі НАТО

Два кораблі НАТО в п'ятницю вранці увійшли в одеський порт.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Думську.

Першим в акваторію порту увійшов британський есмінець HMS Defender, близько полудня до нього приєднався фрегат ВМС Нідерландів HNMLS Eversten F805.

фото - dumskaya.net

Кораблі входять в ескорт новітнього британського авіаносця "Queen Elizabeth", що вийшов недавно в кругосвітній похід.

Незадовго до заходу в Одесу "Defender" та "Eversten" провели спільні маневри з американським есмінцем USS Laboon DDG58.

Британські есмінці типу 45 чітко не вперше в Одесі - кілька років тому заходили з візитом HMS Duncan (2017 і 2019) і HMS Dragon (2020 рік), але "Defender" в Чорному морі вперше.

Нагадаємо, у ніч на 17 червня до Чорного моря увійшов розвідувально-водолазний корабель Військово-морських сил Франції ALIZE.

Як повідомлялося раніше, в кінці травня у Чорному морі провели спільні тренування військово-морські сили України та Британії.