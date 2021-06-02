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У РФ затримали ексдепутата Гудкова – росЗМІ

Середа, 2 червня 2021, 03:08

Ексдепутата Дмитра Гудкова затримали за несплату боргу за договором оренди нежитлового приміщення в 2015-2017 роках.

Джерело: російське видання ТАСС із посиланням на джерела у правоохоронних органах

Пряма мова співрозмовника видання: "Гудков затриманий на 48 годин до обрання запобіжного заходу. Він проходить підозрюваним у справі, яка розслідується за ч. 2 ст. 165 КК РФ (заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою)".

Деталі: Інше джерело повідомило, що вину Гудков не визнає.

Йому може загрожувати до п'яти років позбавлення волі.

Голова правозахисної організації "Агора" Павло Чиков, адвокати якої представляють інтереси Гудкова, підтвердив інформацію про те, що політик став підозрюваним у справі та затриманий на дві доби.

Що передувало: У Москві після затримання ексглави "Відкритої Росії" Андрія Пивоварова, почалися обшуки в іншого ексглави цієї опозиційної організації Олександра Соловйова і ексдепутата Дмитра Гудкова.

Теми: Росіяопозиція


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