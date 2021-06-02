Україна повернулася у трійку лідерів серед країн Європи за добовою смертністю від COVID

За минулу добу у світі діагностували понад 447 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії, Аргентині. Україна серед країн Європи займає 3 місце за добовою смертністю від коронавірусу.

Джерело: Дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії зафіксували понад 133 тисячі нових інфікувань, у Бразилії – майже 78 тисяч, в Аргентині – понад 35 тисяч.

Окрім того, майже 26 тисяч хворих зареєстрували у Колумбії. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Іран і США.

Україна серед країн світу займає 30 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 10 позицію.

Померли за добу понад 10 тисяч осіб, у яких підтвердили коронавірус.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 154 409 879 осіб. Наразі нараховується майже 14 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 3 575 686 смертей від COVID-19.

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