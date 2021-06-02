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Доба на Донбасі: бойовики 5 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ

Середа, 2 червня 2021, 07:37

Протягом доби 1 червня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Джерело: Ранкове зведення штабу ООС

Деталі: Поблизу населеного пункту Новгородське окупанти тричі відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів.

У районі Катеринівки ворог використав гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Неподалік Пісків противник у напрямку позицій українських захисників вів вогонь зі стрілецької зброї.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Станом на 7 годину ранку 2 червня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українська правда
Теми: ДонбасООСОб'єднані сили на Донбасівійна


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