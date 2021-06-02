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В Україні 2 205 випадків COVID-19, 9 тисяч людей одужали

Середа, 2 червня 2021, 08:24

За попередню добу в Україні зафіксували 2 205 нових випадків захворювань на COVID-19, серед них - 104 дитини та 85 медпрацівників.

Джерело: пресслужба МОЗ 

Деталі: Крім того, за минулу добу: госпіталізовано – 1 262 особи; летальних випадків – 158; одужало – 9 405 осіб;

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 2 206 836 осіб; одужало – 2 062 572 особи; летальних випадків – 50 857; проведено ПЛР-тестувань – 10 235 181.

1 червня в Україні протестовано: методом ПЛР – 27 936 осіб, методом ІФА – 11 348 осіб, експрес-тестами – 25 592 особи.

За попередню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (473), Київській (178), Харківській (139), Запорізькій (124) та Донецькій (112) областях.

За добу 1 червня 18 884 людини щеплено проти COVID-19. Одну дозу отримали 15 858 людей, повністю імунізовані - 3 026 людей.

Передісторія:

  • За добу 31 травня в Україні зафіксували 2 137 нових випадків захворювань на COVID-19, госпіталізували 579 хворих, при цьому 163 людини померли, 12 085 осіб одужали від коронавірусу.

Українська правда
Теми: Covid-2019коронавірусУкраїна


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