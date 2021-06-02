У Білорусі повідомили про стан політв'язня, який спробував перерізати собі горло в суді

Білоруський МОЗ повідомив, що політв'язень Степан Латипов, який спробував перерізати собі горло в залі суду, перебуває в стабільному стані.

Джерело: МОЗ Білорусі

Дослівно: "Стан 41-річного чоловіка, який заподіяв собі тілесні ушкодження в залі суду, стабільний...

На даний момент стан пацієнта стабільний, життєзагрозливих ситуацій немає. Пацієнт прийшов до тями після наркозу".

Деталі: Латипова госпіталізували в хірургічне відділення МНПЦ хірургії, трансплантології та гематології.

Відзначається, що всі необхідні медичні заходи були виконані. Зокрема, була проведена обробка рани.

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