У Білорусі повідомили про стан політв'язня, який спробував перерізати собі горло в суді
Середа, 2 червня 2021, 09:35
Білоруський МОЗ повідомив, що політв'язень Степан Латипов, який спробував перерізати собі горло в залі суду, перебуває в стабільному стані.
Джерело: МОЗ Білорусі
Дослівно: "Стан 41-річного чоловіка, який заподіяв собі тілесні ушкодження в залі суду, стабільний...
На даний момент стан пацієнта стабільний, життєзагрозливих ситуацій немає. Пацієнт прийшов до тями після наркозу".
Деталі: Латипова госпіталізували в хірургічне відділення МНПЦ хірургії, трансплантології та гематології.
Відзначається, що всі необхідні медичні заходи були виконані. Зокрема, була проведена обробка рани.
Нагадаємо:
- 1 червня у Мінську під час судового засідання політв'язень Степан Латипов спробував ручкою перерізати собі горло.
Українська правда