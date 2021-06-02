Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Netflix виправив переклад у фільмі "Брат-2" про бандерівців

Середа, 2 червня 2021, 10:24

Стримінгова платформа Netflix виправила в субтитрах до російського фільму "Брат-2" переклад слова "бандерівець" з "український нацистський колаборант" на "banderite".

Джерело: Facebook-сторінка нардепа Олександри Устінової

Пряма мова: "Вчора понеслася зрада про те, що Netflix переклав "бандерівець" у фільмі "Брат", як "Ukrainian Nazi collaborator"…

Вже за кілька годин текст в усіх місцях був поправлений.

Тепер там не "nazi", а "banderite".

Деталі: За словами нардепки, народні депутати писали колективні запити на компанію, а вона написала українцям з Кремнівої Долини.

Українська правда
Теми: кіноБандерателебачення


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Під час екскурсії на Львівщині загинула дитина: впала у водоспад

Волкер тепер лобіює інтереси "Північного потоку 2" – Зеркаль

ІнфографікаМайже 200 нардепів отримали мільйони допомоги від держави - ОПОРА

фотоОголосили підозру поліцейському, який шарпав журналіста hromadske Кутєпова

В РФ вважають, що в Україну під виглядом навчань з НАТО доставлять зброю

Білорусь заявила, що міжнародним рейсам "небезпечно" літати над Україною

Усі новини...
кіно
Ще трьох російських акторів визнали загрозою українській нацбезпеці
Amazon може придбати Metro-Goldwyn-Mayer за 9 мільярдів доларів
Цікаве кіно на свято: в Україні стартує "марафон фільмів" до Дня незалежності
Останні новини
16:09
Загибель хлопчика на екскурсії: у класного керівника серцевий напад
16:07
фото Лікарка вимагала хабарі з учасників ООС за оформлення інвалідності – СБУ
16:02
Lufthansa скасувала рейси в Москву і Санкт-Петербург через відсутність дозволу РФ
16:00
Хворий хлопчик з Тернопільщини виграв у лотерею найдорожчі у світі ліки
15:51
Засідання РНБО готують на п'ятницю - джерело
15:51
Кабмін підняв граничну ціну літра бензину і дизпалива
15:42
Кабмін скасував підвищення окладу генпрокурора на 56 тисяч гривень
15:41
Скорочення дефіциту та держборгу – чого очікує уряд від економіки до 2024 року
15:23
У Раді намагаються збільшити пенсійний вік українців
15:17
Рада прийняла у першому читанні податковий законопроєкт "Дія City"
Усі новини...