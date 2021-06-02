Netflix виправив переклад у фільмі "Брат-2" про бандерівців
Середа, 2 червня 2021, 10:24
Стримінгова платформа Netflix виправила в субтитрах до російського фільму "Брат-2" переклад слова "бандерівець" з "український нацистський колаборант" на "banderite".
Джерело: Facebook-сторінка нардепа Олександри Устінової
Пряма мова: "Вчора понеслася зрада про те, що Netflix переклав "бандерівець" у фільмі "Брат", як "Ukrainian Nazi collaborator"…
Вже за кілька годин текст в усіх місцях був поправлений.
Тепер там не "nazi", а "banderite".
Деталі: За словами нардепки, народні депутати писали колективні запити на компанію, а вона написала українцям з Кремнівої Долини.
Українська правда