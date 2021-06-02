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Туреччина вимагатиме тести на коронавірус від українців із 4 червня

Середа, 2 червня 2021, 10:42

Починаючи з 4 червня іноземним туристам у Туреччині необхідно буде пред‘явити негативний результат тесту на коронавірус, хоча напередодні повідомлялося про таку вимогу з 1 червня.

Джерело: Посольство України в Турецькій Республіці і Міністерство культури й інформаційної політики України 

Дослівно посольство: "За уточненням, отриманим від МВС Туреччини, для осіб, які прибуватимуть в Туреччину з території України, зазначені правила застосовуватимуться з 4 червня 2021 року".

Дослівно Мінкульт: "Тепер для перетину турецького кордону туристам необхідно пред‘явити негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не більше, ніж за 72 години до перетину кордону. Або швидкого тесту на антиген, зробленого протягом останніх 48 годин".

Деталі: Якщо пасажир, що прямує до Туреччини пред’явить документ, виданий офіційними органами відповідної країни, що свідчить про те, що вони були щеплені принаймні за 14 днів до прибуття до Туреччини та/або що вони вилікувались від хвороби за останні 6 місяців, не вимагається подання ПЛР-тесту та карантину.

Транзитні пасажири звільняються від зобов'язань надавати документи про тести чи щеплення у Туреччині.

Для перетину турецького кордону протягом 72 годин до дати в’їзду необхідно заповнити реєстраційну форму для мандрівників до Туреччини. 

Передісторія: Вимога ПЛР-тесту в Туреччині була скасована з 15 травня для осіб, що прибували до Туреччини наземним, повітряним або морським шляхом з Гонконгу, Китаю, Тайваню, В’єтнаму, Австралії, Нової Зеландії, Сінгапуру, Таїланду, Південної Кореї, Японії, Великобританії, Латвії, Люксембург, України та Естоні.

1 червня стало відомо, що влада Туреччини раптово повернула вимогу щодо необхідності мати негативний ПЛР-тест для пасажирів з України, однак деякі авіаперевізники ще дозволили посадку без тесту до 2 червня.

Тепер без тесту можна буде в'їхати до 3 червня.

УП, уточнено
Теми: Туреччинатуризмкоронавірусепідеміякарантин


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