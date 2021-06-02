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В РФ вважають, що в Україну під виглядом навчань з НАТО доставлять зброю

Середа, 2 червня 2021, 12:41
В РФ вважають, що в Україну під виглядом навчань з НАТО доставлять зброю
mil.gov.ua

Російські військові вважають, що під прикриттям великих військових навчань в Україні із залученням сил НАТО Sea Breeze в країну доставлять партію сучасного озброєння.

Про це заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков, передає "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

"Під прикриттям проведення навчання планується доставити сучасне озброєння, боєприпаси і матеріальне майно для українських військ", - сказав Конашенков.

"Надалі, як і в попередні роки, все це буде направлено українським військам і націоналістичним формуванням, дислокованим поруч з непідконтрольними Києву районами в Донецькій і Луганській областях", - сказав він.

Навчання Sea Breeze заплановані на період з 28 червня по 10 липня.

До участі в навчаннях планується залучити понад 30 кораблів, 30 літальних апаратів у морському і повітряному компоненті та більш як 1400 військовослужбовців підрозділів різних країн - у сухопутному. Також до навчання буде залучено органи інших військових формувань, видів та родів Збройних сил України, правоохоронні органи тощо.

Цьогорічні навчання Sea Breeze-2021 об’єднають рекордну кількість держав-учасниць, а саме 27 країн, які залучать свої підрозділи, екіпажі кораблів та літаків. Крім того, у навчанні планують взяти участь спостерігачі з 35 країн.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяНАТОзброя
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