П’ять підприємств готові розробити новий позашляховик для ЗСУ
Середа, 2 червня 2021, 13:26
П’ять приватних підприємств підтвердили свою готовність співпрацювати з Міноборони для розробки нового позашляховика для ЗСУ, яким мають намір замінити радянські УАЗи.
Джерело: АрміяІнформ
Деталі: За результатами розгляду та опрацювання тактико-технічного завдання висловили готовність продовжити роботу з розробки позашляховика компанії:
- ТОВ "ВІДІЮНІКОМЕРС";
- ТОВ "ПРОТЕКТІНЖИЮРИНГ;
- ТОВ "Українська бронетехніка";
- ТОВ "Конструкторсько-виробниче підприємство "СИНЕРГІЯ";
- ВАТ "УКРАВТОБУСПРОМ".
Зазначається, що Міжнародний аналітичний центр права "НГО МАЦП", "об’єктивно оцінивши свої можливості", відмовився від подальшої участі в цьому проєкті.
Що було раніше: На початку березня Міноборони заявило, що взялося будувати нові позашляховики для ЗСУ на заміну радянським.