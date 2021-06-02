П’ять підприємств готові розробити новий позашляховик для ЗСУ

П’ять приватних підприємств підтвердили свою готовність співпрацювати з Міноборони для розробки нового позашляховика для ЗСУ, яким мають намір замінити радянські УАЗи.

Джерело: АрміяІнформ

Деталі: За результатами розгляду та опрацювання тактико-технічного завдання висловили готовність продовжити роботу з розробки позашляховика компанії:

ТОВ "ВІДІЮНІКОМЕРС";

ТОВ "ПРОТЕКТІНЖИЮРИНГ;

ТОВ "Українська бронетехніка";

ТОВ "Конструкторсько-виробниче підприємство "СИНЕРГІЯ";

ВАТ "УКРАВТОБУСПРОМ".

Зазначається, що Міжнародний аналітичний центр права "НГО МАЦП", "об’єктивно оцінивши свої можливості", відмовився від подальшої участі в цьому проєкті.

Що було раніше: На початку березня Міноборони заявило, що взялося будувати нові позашляховики для ЗСУ на заміну радянським.