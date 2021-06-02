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П’ять підприємств готові розробити новий позашляховик для ЗСУ

Середа, 2 червня 2021, 13:26
П’ять підприємств готові розробити новий позашляховик для ЗСУ
Фото armyinform.com.ua

П’ять приватних підприємств підтвердили свою готовність співпрацювати з Міноборони для розробки нового позашляховика для ЗСУ, яким мають намір замінити радянські УАЗи.

Джерело: АрміяІнформ

Деталі: За результатами розгляду та опрацювання тактико-технічного завдання висловили готовність продовжити роботу з розробки позашляховика компанії:

  • ТОВ "ВІДІЮНІКОМЕРС";
  • ТОВ "ПРОТЕКТІНЖИЮРИНГ;
  • ТОВ "Українська бронетехніка";
  • ТОВ "Конструкторсько-виробниче підприємство "СИНЕРГІЯ";
  • ВАТ "УКРАВТОБУСПРОМ".

Зазначається, що Міжнародний аналітичний центр права "НГО МАЦП", "об’єктивно оцінивши свої можливості", відмовився від подальшої участі в цьому проєкті.  

Що було раніше: На початку березня Міноборони заявило, що взялося будувати нові позашляховики для ЗСУ на заміну радянським. 

"Українська правда" в Threads

Теми: Міноборониарміяавто
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