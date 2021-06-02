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Сенатори США обговорили із Зеленським військову допомогу Україні

Середа, 2 червня 2021, 15:11

Сенатори США демократи Джин Шахін, Кріс Мерфі та республіканець Роб Портман обговорили з президентом Володимиром Зеленським та міністром оборони Андрієм Тараном військову підтримку Україні.

Джерело: брифінг за підсумками зустрічі, "Радіо Свобода"

Пряма мова Портмана: "Ми обговорили з президентом нову військову допомогу, яка була б більш ефективною для того, щоб Україна могла себе захищати".

Деталі: За словами Шахін, Таран надав їй та її колегам конкретні відомості про те, якої допомоги потребують ЗСУ.

Сенатор додала, що вони почули це повідомлення і перекажуть його у Конгрес та Білий дім.

Нагадаємо: 

  • Держдепартамент США робить запит на 6,1 млрд доларів для фінансування військової допомоги іноземним державам, з яких майже 300 млн доларів країнам Європи та Євразії з метою протидії загрозам з боку Росії.

Теми: СШАЗбройні силиЗеленськийУкраїнаМіноборони


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