Сенатори США обговорили із Зеленським військову допомогу Україні
Середа, 2 червня 2021, 15:11
Сенатори США демократи Джин Шахін, Кріс Мерфі та республіканець Роб Портман обговорили з президентом Володимиром Зеленським та міністром оборони Андрієм Тараном військову підтримку Україні.
Джерело: брифінг за підсумками зустрічі, "Радіо Свобода"
Пряма мова Портмана: "Ми обговорили з президентом нову військову допомогу, яка була б більш ефективною для того, щоб Україна могла себе захищати".
Деталі: За словами Шахін, Таран надав їй та її колегам конкретні відомості про те, якої допомоги потребують ЗСУ.
Сенатор додала, що вони почули це повідомлення і перекажуть його у Конгрес та Білий дім.
Нагадаємо:
- Держдепартамент США робить запит на 6,1 млрд доларів для фінансування військової допомоги іноземним державам, з яких майже 300 млн доларів країнам Європи та Євразії з метою протидії загрозам з боку Росії.