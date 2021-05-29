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Держдеп США просить понад $6 мільярдів на військову допомогу іншим країнам

Субота, 29 травня 2021, 03:18
Держдеп США просить понад $6 мільярдів на військову допомогу іншим країнам

Держдепартамент США робить запит на $ 6,1 млрд для фінансування військової допомоги іноземним державам, з яких майже $ 300 млн країнам Європи та Євразії з метою протидії загрозам з боку Росії.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на план бюджету

Деталі: У плані бюджету говориться, що цей запит в разі його схвалення буде сприяти забезпеченню безпеки громадян США за рахунок посилення військової підтримки ключових союзників США і урядів країн-партнерів, щоб вони могли сприяти регіональній та глобальній стабільності і протидіяти транснаціональним загрозам, включаючи тероризм і торгівлю наркотиками, зброєю і людьми.

Зокрема, в ньому наголошується, що "стратегічні пріоритети в області безпеки в Європі та Євразії полягають у протидії російському впливу і агресії за допомогою зміцнення можливостей союзників і партнерів (...) забезпечувати власний захист за рахунок поліпшення взаємодії з НАТО та іншими західними силами".

До числа пріоритетних одержувачів коштів, згідно з підготовленим адміністрацією США проєктом бюджету, входять Україна, Грузія, Естонія, Латвія і Литва.

Крім того, $ 112 млн Держдеп просить виділити на навчання іноземних військових.

Так, близько $ 27 млн пропонується направити до Європи і в Євразію, щоб "посилити регіональну безпеку і взаємодія серед американських, європейських збройних сил і сил НАТО, і допомогти протидії російській агресії".

Пріоритетними одержувачами коштів названі Болгарія, Грузія, Польща, Румунія, Туреччина та Україна.

Підготовлений адміністрацією США проект бюджету на 2022 фінансовий рік буде спрямований на розгляд до Конгресу.

Нагадаємо: Президент Сполучених Штатів Джо Байден представив проєкт федерального бюджету на 2022 фінансовий рік зі збільшенням державних витрат до $6 трлн.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАбюджет
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