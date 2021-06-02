У Раді намагаються збільшити пенсійний вік українців

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про поступове збільшення пенсійного віку українців на один рік – до 61.

Джерело: опублікована на сайті ВР картка законопроєкту №5566 "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" щодо деяких питань визначення пенсійного віку"

Деталі: Ініціаторами нового закону є група нардепів зі "Слуги народу".

Зокрема, вони пропонують з 1 січня 2023 року збільшувати пенсійний вік на один місяць в рік, в результаті чого до 2035 року на пенсію можна буде виходити не в 60, а в 61 рік.

Метою такої новації автори законопроєкту називають покращення демографічної ситуації в Україні. Адже натомість вони пропонують зменшити на 6 місяців пенсійний вік жінкам, які народили і виховали дитину до 6 річного віку. Такі жінки отримають по пів року зниження пенсійного віку за кожну виховану дитину, але не більше ніж на 3 роки усього.

Передісторія: З 1 квітня 2021 року мінімальний пенсійний вік для жінок збільшився до 60 років і зрівнявся з чоловічім. Це останнє підвищення віку у рамках змін, ухвалених у 2011 році.