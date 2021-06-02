Загибель хлопчика на екскурсії: у класного керівника серцевий напад
Класний керівник хлопчика, який загинув під час екскурсії на Львівщині, отримав серцевий напад і перебуває в лікарні.
Джерело: начальниця управління освіти Львівської міської ради Зоряна Довганик, повідомляє сайт міськради
Пряма мова: "Класний керівник, який супроводжував дітей, отримав серцевий напад, тому перебуває зараз у лікарні в місті Сколе.
Окрім того, вчитель, який рятував життя дитині, наковтався води та отримав переохолодження, тому також доставлений до лікарні у Сколе".
Деталі: За словами Довганик, школярів під час екскурсії супроводжували 3 вчителів та 2 батьків.
Педагоги й медики проводили реанімаційні заходи на місці, але врятувати життя дитини не вдалося.
Управління освіти створить комісію для розслідування фактів трагедії.
Що передувало: Під час екскурсії у Стрийському районі Львівської області у середу загинув учень 6 класу зі Львова: він підійшов близько до водоспаду, послизнувся і впав у воду.