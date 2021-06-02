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Загибель хлопчика на екскурсії: у класного керівника серцевий напад

Середа, 2 червня 2021, 16:09
фото ДСНС

Класний керівник хлопчика, який загинув під час екскурсії на Львівщині, отримав серцевий напад і перебуває в лікарні.

Джерело: начальниця управління освіти Львівської міської ради Зоряна Довганик, повідомляє сайт міськради

Пряма мова: "Класний керівник, який супроводжував дітей, отримав серцевий напад, тому перебуває зараз у лікарні в місті Сколе.

Окрім того, вчитель, який рятував життя дитині, наковтався води та отримав переохолодження, тому також доставлений до лікарні у Сколе".

Деталі: За словами Довганик, школярів під час екскурсії супроводжували 3 вчителів та 2 батьків.

Педагоги й медики проводили реанімаційні заходи на місці, але врятувати життя дитини не вдалося.

Управління освіти створить комісію для розслідування фактів трагедії.

Що передувало: Під час екскурсії у Стрийському районі Львівської області у середу загинув учень 6 класу зі Львова: він підійшов близько до водоспаду, послизнувся і впав у воду.

Українська правда
Теми: ЛьвівЛьвівщинаосвіта


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