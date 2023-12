Міжнародну Букерівську премію вперше отримав француз

Переможцем Міжнародної Букерівської премії цього року визнали французького письменника Девіда Діопа з книгою "Вночі вся кров чорна" (At Night All Blood is Black).

Джерело: офіційний сайт The Booker Prizes

Деталі: Діоп став першим французьким автором, який отримав Міжнародну Букерівську премію. Він мешкає у Франції, де викладає літературу XVIII століття в Університеті По.

Роман "Вночі вся кров чорна" розповідає про історію сенегальця, який воював за Францію на Західному фронті під час Першої світової війни. Перекладається 13 мовами.

Приз у розмірі 50 тисяч фунтів буде розділений між автором та перекладачкою книги Анною Мошовакіс, аби забезпечити їхнє рівне визнання.

Довідково: Букерівська премія – найпрестижніша літературна нагорода, що з 1969 року щорічно вручається у Британії. За 40 років Букерівська премія стала провідною в галузі літератури.

