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Міжнародну Букерівську премію вперше отримав француз

Середа, 2 червня 2021, 23:10
Міжнародну Букерівську премію вперше отримав француз

Переможцем Міжнародної Букерівської премії цього року визнали французького письменника Девіда Діопа з книгою "Вночі вся кров чорна" (At Night All Blood is Black).

Джерело: офіційний сайт The Booker Prizes

Деталі: Діоп став першим французьким автором, який отримав Міжнародну Букерівську премію. Він мешкає у Франції, де викладає літературу XVIII століття в Університеті По.

Роман "Вночі вся кров чорна" розповідає про історію сенегальця, який воював за Францію на Західному фронті під час Першої світової війни. Перекладається 13 мовами.

Приз у розмірі 50 тисяч фунтів буде розділений між автором та перекладачкою книги Анною Мошовакіс, аби забезпечити їхнє рівне визнання.

Довідково: Букерівська премія – найпрестижніша літературна нагорода, що з 1969 року щорічно вручається у Британії. За 40 років Букерівська премія стала провідною в галузі літератури.

Нагадаємо: В листопаді у Лондоні шотландського письменника Дугласа Стюарта оголосили лауреатом Букерівської премії 2020 року.

Українська правда

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Теми: Франція
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