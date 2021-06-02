Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Міжнародну Букерівську премію вперше отримав француз

Середа, 2 червня 2021, 23:10

Переможцем Міжнародної Букерівської премії цього року визнали французького письменника Девіда Діопа з книгою "Вночі вся кров чорна" (At Night All Blood is Black).

Джерело: офіційний сайт The Booker Prizes

Деталі: Діоп став першим французьким автором, який отримав Міжнародну Букерівську премію. Він мешкає у Франції, де викладає літературу XVIII століття в Університеті По.

Роман "Вночі вся кров чорна" розповідає про історію сенегальця, який воював за Францію на Західному фронті під час Першої світової війни. Перекладається 13 мовами.

Приз у розмірі 50 тисяч фунтів буде розділений між автором та перекладачкою книги Анною Мошовакіс, аби забезпечити їхнє рівне визнання.

Довідково: Букерівська премія – найпрестижніша літературна нагорода, що з 1969 року щорічно вручається у Британії. За 40 років Букерівська премія стала провідною в галузі літератури.

Нагадаємо: В листопаді у Лондоні шотландського письменника Дугласа Стюарта оголосили лауреатом Букерівської премії 2020 року.

Українська правда
Теми: Франція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Ізраїльська опозиція домовилася сформувати новий уряд, щоб "повалити" Нетаньягу

Статус олігарха визначатиме РНБО, є 4 критерії – нардеп

Міжнародну Букерівську премію вперше отримав француз

Посол заспокоїв Німеччину щодо відновлення ядерного статусу України

Новини 2 червня: санкції та "Північний потік-2", Білорусь та польоти над Україною

оновлено від 19:07Законопроєкт Зеленського про деолігархізацію вже у Раді: документ діятиме 10 років

Усі новини...
Франція
У Франції з середини червня почнуть вакцинувати підлітків
Меркель і Макрон наголосили на важливості "Нормандського формату"
Франція надішле США нову статую Свободи
Останні новини
05:29
Сайт Трампа закрили — він пропрацював місяць
05:00
ЗМІ: ЄС не включив Британію до "білого списку" для подорожей — через "індійський" COVID
04:04
Понад 100 мільйонів працівників збідніли через пандемію — ООН
03:02
Хакери атакували системи міського транспорту Нью-Йорка
02:25
В Ізраїлі заявили про зв’язок між вакцинацією Pfizer та рідкісними випадками міокардиту
01:35
NASA анонсувала дві місії — досліджувати Венеру
00:51
Ізраїльська опозиція домовилася сформувати новий уряд, щоб "повалити" Нетаньягу
00:18
У Франції з середини червня почнуть вакцинувати підлітків
23:49
Статус олігарха визначатиме РНБО, є 4 критерії – нардеп
23:10
Міжнародну Букерівську премію вперше отримав француз
Усі новини...