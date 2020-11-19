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Найпрестижнішу літературну нагороду вручили за дебютний роман

Четвер, 19 листопада 2020, 22:32
Найпрестижнішу літературну нагороду вручили за дебютний роман

У четвер ввечері у Лондоні шотландського письменника Дугласа Стюарта оголосили лауреатом Букерівської премії 2020 року, однієї з найпрестижніших нагород у галузі літератури англійською мовою, за дебютний роман "Шуґґі Бейн".

Джерело: сайт премії

Деталі: Церемонія проходила онлайн, і Стюарт з’явився на спеціальному екрані, щоб отримати приз в розмірі 50 тисяч фунтів стерлінгів. Він також виголосив промову.

"Шуґґі Бейн" роман, заснований на його спогадах із дитинства. Це розповідь про хлопчика, який росте в Глазго 1980 років, а його матір бореться із алкогольною залежністю. Вона померла від алкоголізму, коли синові було 16, а  тепер 44-річний Стюарт присвятив їй книжку.

Він почав писати у вільний час десять років тому.

Стюарт розповів сайту Букерівської премії, що зараз закінчує свій другий роман.

Довідково: Букерівська премія – найпрестижніша літературна нагорода, що з 1969 року щорічно вручається у Британії. За 40 років Букерівська премія стала провідною в галузі літератури.

Українська правда

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