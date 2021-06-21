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Україна й Туреччина за крок до укладання Угоди про вільну торгівлю – Кулеба

Понеділок, 21 червня 2021, 13:25

Україні та Туреччині до укладання Угоди про вільну торгівлю лишилося зробити останній крок, який є найважливішим та найчутливішим водночас. Такий крок вимагає компромісу обох сторін.

Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба за результатами дипломатичного форуму в Анталії, якого цитує Укрінформу

Пряма мова: "Ми за один крок від укладання Угоди про вільну торгівлю. Але відверто кажучи, це той крок, який для обох країн найважче зробити. Ми повинні узгодити по торгових позиціях, що дуже чутливо для економік обох країн. Ми можемо досягти згоди лише шляхом компромісу, на який підуть обидві сторони, роблячи поступки.

Ми абсолютно налаштовані на укладання цієї угоди на політичному рівні. Ми повинні дотримуватися балансу інтересів. Для досягнення цього експерти з обох країн повинні сісти та досягти згоди. Політична воля є з боку обох країн, на рівні наших президентів. Питання лиш у цьому непростому, але неминучому кроці".

Деталі: За словами очільника МЗС, українська делегація готова приїхати в Анкару до продовження переговорів у напрямку фіналізації угоди.

Кулеба переконаний, що результат, який принесе нашим країнам укладання Угоди про вільну торгівлю, компенсує всі взаємні поступки.

Нагадаємо:

  • У квітні президенти України і Туреччини Володимир Зеленський та Реджеп Таїп Ердоган домовилися про "аудит" суперечливих питань у майбутній угоді про зону вільної торгівлі між країнами, що має відкрити шлях до її підписання.

Читайте також: Примус до вільної торгівлі: чим небезпечний прорив у переговорах про ЗВТ із Туреччиною

Теми: торгівляТуреччинаУкраїнаекономіка


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