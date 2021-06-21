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Парламент Швеції вперше виніс вотум недовіри прем’єр-міністру

Понеділок, 21 червня 2021, 13:49
Парламент Швеції вперше виніс вотум недовіри прем’єр-міністру

Парламент Швеції проголосував за вотум недовіри прем’єр-міністру Стефану Льовену, проти прем’єра проголосували чотири політичні сили.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію SVT.

За недовіру Льовену проголосував 181 депутат, проти були 109. 51 депутат утримався.

Таким чином, Стефан Льовен став першим діючим прем'єр-міністром, якому винесли вотум недовіри.

Пізніше він дасть пресконференцію про свої майбутні дії.

Нагадаємо, з ініціативою вотуму недовіри окремо виступили "Ліва партія" та крайні праві "Шведські демократи". Основним приводом стали наміри уряду дозволити орендодавцям вільно встановлювати орендну плату за квартири у новобудовах. 

Недовіра може означати або оголошення дострокових виборів, або лише відставку прем’єра. 

Уряд меншості Льовена -  соціал-демократів та "зелених" - прийшов до влади у 2019 році, після місяців переговорів після виборів 2018 року. Угода між політсилами передбачала низку ліберальних ринкових реформ. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Швеція
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