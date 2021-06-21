Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україну прийшла спека: у середу в Києві +35°

Понеділок, 21 червня 2021, 19:34
В Україну прийшла спека: у середу в Києві +35°
ФОТО SUNFOOD.COM

Найближчими днями в Україні буде спекотна погода, у деяких областях пройдуть короткочасні дощі та грози.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У вівторок, 22 червня, температура вночі 17-22°, вдень 29-34°, на півдні країни 25-30°.

Короткочасні дощі, грози очікуються місцями в південній частині, центральних областях, вдень і в Карпатах, на решті території без опадів.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

 
meteo.gov.ua

У Києві у вівторок без опадів. Температура вночі 20-22°, вдень 30-32°.

У середу, 23 червня, погода в Україні практично не зміниться.

У південній частині, вдень також у центральних областях і Карпатах місцями пройдуть короткочасні дощі, грози, на решті території опадів не очікується.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 17-22°; вдень 31-36°, на півдні місцями 25-30°.

 
meteo.gov.ua

У Києві в середу без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 20°; вдень 33-35°.

21 червня на 9 годину ранку температура води в Чорному та Азовському морях 20-25°, у Дніпрі в межах Києва 23°.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
погода
У Києві зафіксували рекорд добової кількості опадів
У Франківську через негоду впала частина пішоходного мосту
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
Останні новини
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: