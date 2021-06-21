В Україну прийшла спека: у середу в Києві +35°

Найближчими днями в Україні буде спекотна погода, у деяких областях пройдуть короткочасні дощі та грози.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У вівторок, 22 червня, температура вночі 17-22°, вдень 29-34°, на півдні країни 25-30°.

Короткочасні дощі, грози очікуються місцями в південній частині, центральних областях, вдень і в Карпатах, на решті території без опадів.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

У Києві у вівторок без опадів. Температура вночі 20-22°, вдень 30-32°.

У середу, 23 червня, погода в Україні практично не зміниться.

У південній частині, вдень також у центральних областях і Карпатах місцями пройдуть короткочасні дощі, грози, на решті території опадів не очікується.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 17-22°; вдень 31-36°, на півдні місцями 25-30°.

У Києві в середу без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 20°; вдень 33-35°.

21 червня на 9 годину ранку температура води в Чорному та Азовському морях 20-25°, у Дніпрі в межах Києва 23°.