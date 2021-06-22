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Штати розкрили схему контрабанди оптичних пристроїв у РФ

Вівторок, 22 червня 2021, 02:34
Штати розкрили схему контрабанди оптичних пристроїв у РФ

Міністерство юстиції Сполучених Штатів оприлюднило звинувачення 5 осіб у порушенні закону про експорт зброї та вивезенні тепловізійних прицілів і окулярів нічного бачення без ліцензії в Росію.

Джерело: Міністерство юстиції США

Деталі: Усім 5-м фігурантам може загрожувати до 20 років ув'язнення.

Серед обвинувачених – росіянин і двоє громадян Ізраїлю.

За даними слідства, за допомогою вигаданих імен і фальшивих адрес фігуранти справи переправляли оптичні пристрої вартістю від 5 до 10 тисяч доларів у Росію протягом 4 років.

Як ідеться в повідомленні, обвинувачені приховували тепловізійні прилади серед інших речей, а в декларації вказували, що предмети не підпадають під особливий контроль і коштують менше 2500 доларів.

Українська правда

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Теми: СШАРосія
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