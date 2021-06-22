Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленський анонсував "віртуального тренера" на спортивних майданчиках країни

Вівторок, 22 червня 2021, 11:39

Президент Володимир Зеленський дав старт програмі "Здорова Україна" та розповів, що незабаром по всій Україні з’являться десятки тисяч спортивних майданчиків, на яких буде стенд з QR-кодом та віртуальним тренером, який радитиме людям вправи.

Джерело: виступ Зеленського на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Здорова Україна".

Пряма мова Зеленського: "Причиною понад 60% передчасних смертей в Україні є хвороби системи кровообігу, зокрема інфаркти та інсульти. Їх появі, а також появі багатьох хвороб, сприяють різні фактори ризику – це відсутність фізичної активності, зайва вага, паління, алкоголь та неправильне харчування.

На жаль, спосіб життя дорослих українців включає одразу декілька таких факторів ризику. І на жаль, близько 70% українців не займаються регулярно будь-якою фізичною активністю. Це відбувається з різних причин, зокрема, й через відсутність доступної спортивної інфраструктури – зручної, сучасної, безкоштовної, і ще важливіше – поруч з домом"

Деталі: У відеоролику зазначається, що незабаром у кожному місті з’являться локації з віртуальним тренером.

 

У парку буде табличка "Тренуйся тут", потрібно навести камеру смартфона на QR-код, обрати рівень складності та виконувати комплекс вправ, дотримуючи рекомендацію тренера.

Зеленський наголосив, що влада прагне, аби найближчим часом таких парків з’явилися десятки тисяч – і у великих містах, і у селищах.

 
скріншоти

Роман Петренко, УП
Теми: Зеленськийспорт


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Фукс через санкції йде із Наглядової ради комплексу "Бабин Яр"

В Україні немає технічної можливості виявляти штам "Дельта" – Радуцький 

Меркель поговорила з Зеленським і Путіним з нагоди 80-річчя нападу Гітлера на СРСР

Пожежа в Білогородці: маскували жорстоке вбивство, у загиблого вирізане серце

фотоОбвал грунту стався на морському березі Одещини: під землею можуть бути люди

фотоВійськовим передали модернізований винищувач МіГ-29

Усі новини...
Зеленський
Мінімум 20 тисяч для лікаря: опубліковано указ Зеленського
Зеленський особисто сходив попрощатися з Чапкісом
ОПУ попросив Держспецзв’язку пояснити, як петицію про Татарова підписав "Джо Байден"
Останні новини
21:08
Новини 22 червня: Путін про "переворот" в Україні, пилова буря
21:04
НБУ заявляє про тиск через рішення щодо правління Ощадбанку
20:43
В ОП не здивовані словами Путіна про "переворот" в Україні 
20:28
Курс гривні стрімко ослаб до долара та євро
19:58
Фукс через санкції йде із Наглядової ради комплексу "Бабин Яр"
19:36
SpaceX хоче покрити весь світ супутниковим інтернетом Starlink у вересні
19:15
В Україні немає технічної можливості виявляти штам "Дельта" – Радуцький 
18:55
Закон про додаткові 600 мільйонів для судів передали на підпис Зеленському
18:32
Штам COVID-19 "Дельта" може швидше розповсюдитися в Україні через низьку вакцинацію
18:31
Мінфін продав держоблігацій на 11,4 мільярдів
Усі новини...