Зеленський анонсував "віртуального тренера" на спортивних майданчиках країни
Президент Володимир Зеленський дав старт програмі "Здорова Україна" та розповів, що незабаром по всій Україні з’являться десятки тисяч спортивних майданчиків, на яких буде стенд з QR-кодом та віртуальним тренером, який радитиме людям вправи.
Джерело: виступ Зеленського на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Здорова Україна".
Пряма мова Зеленського: "Причиною понад 60% передчасних смертей в Україні є хвороби системи кровообігу, зокрема інфаркти та інсульти. Їх появі, а також появі багатьох хвороб, сприяють різні фактори ризику – це відсутність фізичної активності, зайва вага, паління, алкоголь та неправильне харчування.
На жаль, спосіб життя дорослих українців включає одразу декілька таких факторів ризику. І на жаль, близько 70% українців не займаються регулярно будь-якою фізичною активністю. Це відбувається з різних причин, зокрема, й через відсутність доступної спортивної інфраструктури – зручної, сучасної, безкоштовної, і ще важливіше – поруч з домом"
Деталі: У відеоролику зазначається, що незабаром у кожному місті з’являться локації з віртуальним тренером.
У парку буде табличка "Тренуйся тут", потрібно навести камеру смартфона на QR-код, обрати рівень складності та виконувати комплекс вправ, дотримуючи рекомендацію тренера.
Зеленський наголосив, що влада прагне, аби найближчим часом таких парків з’явилися десятки тисяч – і у великих містах, і у селищах.