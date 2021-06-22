У навчаннях Sea Breeze-2021 візьме участь рекордна кількість країн

В українсько-американських навчаннях Sea Breeze-2021 візьме участь рекордна кількість країн, свою участь офіційно підтвердив Шостий флот ВМС США.

Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні у Twitter, передає "Європейська правда".

"Шостий флот ВМС США офіційно оголосив про участь у спільному українсько-американському і щорічному навчанні Sea Breeze-2021, що розпочинається наступного тижня в чорноморському регіоні.

Навчання Sea Breeze-2021 підвищують сумісність, посилюють морську безпеку та забезпечують мир в регіоні" - йдеться у повідомленні.

ТЕРМІНОВО: 🇺🇸 #USSixthFleet офіційно оголосив про участь у спільному 🇺🇦🇺🇸 щорічному навчанні #ExerciseSeaBreeze 2021, що розпочинається наступного тижня в чорноморському регіоні.



Навчання @ExSeaBreeze підвищують сумісність, посилюють морську безпеку та забезпечують мир в регіоні https://t.co/XXvNA84cXM — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 22, 2021

У посольстві США відзначили, що Sea Breeze-2021 мають найбільшу в історії навчань кількість країн-учасниць - 32 країни з 6 континентів, у них беруть участь 5000 військових, 32 кораблі, 40 літаків та 18 команд спеціальних операцій та дайвінгу.

Sea Breeze – міжнародні військові навчання, які проводять на території України починаючи з 1997 року.