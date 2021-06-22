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У навчаннях Sea Breeze-2021 візьме участь рекордна кількість країн

Вівторок, 22 червня 2021, 11:52

В українсько-американських навчаннях Sea Breeze-2021 візьме участь рекордна кількість країн, свою участь офіційно підтвердив Шостий флот ВМС США.

Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні у Twitter, передає "Європейська правда".

"Шостий флот ВМС США офіційно оголосив про участь у спільному українсько-американському і щорічному навчанні Sea Breeze-2021, що розпочинається наступного тижня в чорноморському регіоні.

Навчання Sea Breeze-2021  підвищують сумісність, посилюють морську безпеку та забезпечують мир в регіоні" - йдеться у повідомленні.

У посольстві США відзначили, що Sea Breeze-2021 мають найбільшу в історії навчань кількість країн-учасниць - 32 країни з 6 континентів, у них беруть участь 5000 військових, 32 кораблі, 40 літаків та 18 команд спеціальних операцій та дайвінгу.

Sea Breeze – міжнародні військові навчання, які проводять на території України починаючи з 1997 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАзброя
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