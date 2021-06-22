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У Криму окупанти почали вручати "застереження" активістам

Вівторок, 22 червня 2021, 11:54
У Криму окупанти почали вручати застереження активістам

Напередодні дня кримськотатарського прапора, який відзначається 26 червня, активістам на окупованому півострові стали вручати "застереження".

Джерело: "Кримська правозахисна група"

Деталі: Зокрема, окупаційна "поліція" Криму вручила кримськотатарському активісту Заїру Смедляєву "застереження про неприпустимість порушення закону".

 

У "застереженні", підписаному заступником начальника "поліції МВС РФ по Червоногвардійському району", повідомляється, що на території Криму "планується проведення неузгодженого мітингу".

"Учасникам акції забороняється приховувати своє обличчя, мати при собі зброю, не допускається порушення громадського порядку і здійснення екстремістської діяльності", - йдеться в документі.

Містяться в ньому і статті, за якими можуть притягти учасників акції: ст. 20.2 КоАП РФ (Порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу), ст. 20.2.2 КпАП РФ (Організація або проведення публічного заходу без подачі в установленому порядку повідомлення про проведення публічного заходу), ст. 20.3 КоАП РФ (Пропаганда або публічна демонстрація нацистської атрибутики або символіки), ст. 212 КК РФ (Масові заворушення).

Крім того ст. 212.1 КК РФ (Неодноразове порушення встановленого порядку організації або проведення зборів), ст. 222 КК РФ (Незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї), ст. 280 КК РФ (Публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності), ст. 280.1 КК РФ (Публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації).

За інформацією кримськотатарських активістів, подібні "застереження" від "прокуратури" стали отримувати мешканці окупованого Криму в різних районах півострова.

"Українська правда" у Threads

Теми: Крим
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