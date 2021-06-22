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Рівень цін в ЄС: Данія – найдорожча, Румунія і Болгарія – найдешевші

Вівторок, 22 червня 2021, 12:37
Фото з Twitter ЄП

Найвищий рівень цін на споживчі товари і послуги в 2020 році був зафіксований в Данії, і в цілому рівень цін сильно відрізнявся в країнах-членах ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані Євростату.

Рівень цін в Данії був на 141% вище від середнього показника по ЄС. Далі йдуть Ірландія і Люксембург (обидва - 136%), Швеція (130%) і Фінляндія (126%).

Найнижчі рівні цін було зафіксовано в Румунії (55%), Болгарії (56%) і Польщі (58%).

У 2020 році рівень цін на ресторани та готелі в найдорожчій країні був в три рази вищим, ніж в найдешевшій. Рівні цін варіювалися від 46% від середнього по ЄС в Болгарії, за якою слідують Румунія (53%) і Угорщина (56%), до 154% від середнього в Данії, Швеції (138%) і Фінляндії (131%).

Алкоголь і тютюн посіли друге місце за різницею в рівні цін: найнижчий рівень цін був зареєстрований в Болгарії (61%), Угорщині (69%) і Польщі (70%), а найвищий – в Ірландії (187% від середнього показника по ЄС), за якою йдуть Фінляндія (158%), Швеція (136%) і Франція (133%). Такий великий розкид цін в основному пов'язаний з відмінностями в оподаткуванні цих продуктів в державах-членах.

Їжа та безалкогольні напої були найдешевшими в Румунії (66% від середнього показника по ЄС) і Польщі (68%), а найдорожчі – у Данії (129% від середнього показника), Люксембурзі (126%) та Австрії (125%).

Одяг – це група товарів, ціни на який в державах-членах розрізняються менше: від 73% середнього в Угорщині до 130% в Данії. Особистий транспорт також продемонстрував меншу різницю в цінах між країнами-членами: Польща (80% від середнього показника по ЄС) найдешевша, а Данія (137%) найдорожча.

Різниця в цінах також була обмежена щодо побутової електроніки: від 87% від середнього в Польщі до 112% в Нідерландах і на Мальті.

Теми: ЄвропаціниДаніяРумуніяБолгарія


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