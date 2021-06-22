"Укрзалізниця" витратила понад 200 млн на небезпечні для пасажирів матеріали – СБУ

СБУ викрила схему постачання несертифікованої продукції для АТ "Укрзалізниця". Підприємство витратило понад 200 млн грн на матеріали для ремонту інтер’єру вагонів, які не відповідають вимогам безпеки пасажирських перевезень.

Джерело: СБУ

Деталі: За попередніми даними, оборудку у 2016 році організували представники держтовариства і декількох комерційних структур. За умовами договору, переможці тендеру мали постачати залізничникам матеріали для проведення ремонту пасажирських місць у вагонах рухомого складу.

Зазначається, що комерсанти відвантажували неякісні товари, у тому числі зроблені з легкозаймистих матеріалів.

Силовики провели обшуки на роботі та вдома в учасників схеми, знайшли документи, які підтверджують протиправну діяльність. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру.