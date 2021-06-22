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У Грузії з 1 липня скасують комендантську годину

Вівторок, 22 червня 2021, 13:16
У Грузії з 1 липня скасують комендантську годину
Фото news.myseldon.com

У Грузії з 1 липня скасують комендантську годину – обмеження на пересування в нічні години (з 23:00 до 4:00).

Про це повідомив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

З сьогоднішнього дня в країні також скасували обов'язкове носіння масок на вулиці. Маски залишаються обов'язковими в закритих приміщеннях і в громадському транспорті, заявив Гарібашвілі.

Обмеження на пересування в нічний час, встановлене на тлі пандемії, діє в Грузії з листопада минулого року. Для порушників передбачено штраф у розмірі двох тисяч ларі (близько 630 доларів).

За порушення "маскового режиму" також передбачений штраф – 20 ларі (6 доларів). У разі повторного порушення штраф зростає до 40 ларі.

"Українська правда" у Threads

Теми: Грузіякоронавірускарантин
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