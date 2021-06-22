Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У блоці Меркель вважають, що відносини з РФ досягли критичної точки

Вівторок, 22 червня 2021, 14:05

Голова комітету у закордонних справах Бундестагу, член президії "Християнсько-демократичного союзу" Норберт Рьоттген в 80-ту річницю від дня нападу нацистської Німеччини на СРСР констатував, що відносини з Росією досягли кризової точки. 

Про це він сказав в інтерв'ю медіакомпанії ARD у вівторок, 22 червня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Відносини з РФ опустилися на дуже низький рівень", - заявив він.

"Німеччина повинна завжди усвідомлювати історичну провину за Другу світову війну, але сьогодні ми все ж повинні бути реалістичними. Росія позбавляє своїх західних сусідів права на вільне самовизначення, і це - корінь проблеми. 

У Росії немає права наказувати Україні або іншим державам відмовлятися від демократичного устрою. Польща і країни Балтії також повернули собі свободу", - сказав християнсько-демократичний політик.

Рьоттген звинуватив президента РФ Владіміра Путіна в тому, що той "не зацікавлений у партнерстві, компромісах і балансі". "Замість цього ми бачимо все більше придушення всередині країни і все більше агресії у відносинах з іншими країнами", - сказав Рьоттген.

За його словами, відносини з Росією можна поліпшити лише керуючись реалізмом. Саміт президента США Байдена і Путіна був "правильним форматом", вважає він. 

"На цій зустрічі не було вирішено жодного з конфліктів, але ми повинні знову навчитися врегулювати конфлікти і як мінімум знову почати розмовляти один з одним", - сказав він.

Читайте також: Пастка для Путіна: які наслідки матиме зустріч президентів США та РФ



powered by lun.ua
Головне сьогодні

Після свят в Україні зафіксували 835 хворих на COVID і 70 смертей за добу 

Головні новини вівторка і ночі: "Астраханський суховій", обвал у Лебедівці

Бойовики, які вбили Хашоггі, пройшли воєнізовану підготовку в США — NYT

Нову мутацію “Дельти” виявили в 10 країнах

Євро-2020: Хорватія б'є Шотландію, Англія сильніша за чехів

ФотоТривають пошуки постраждалих внаслідок обвалу грунту біля моря на Одещині

Усі новини...
Останні новини
08:48
фотоЗірвані дахи і затоплені вулиці: Польщею прокотився потужний буревій
08:40
Понад 53 тисячі щеплень проти коронавірусу зробили в Україні 22 червня
08:16
Після свят в Україні зафіксували 835 хворих на COVID і 70 смертей за добу 
08:00
Головні новини вівторка і ночі: "Астраханський суховій", обвал у Лебедівці
07:49
Байден висунув експертку з питань Росії на посаду помічниці міністра оборони
07:32
Таїланд дозволив вакцинованим туристам в’їжджати на Пхукет без самоізоляції
07:00
COVID: У світі виявили на 100 тисяч випадків більше, ніж днем раніше
06:26
Звіт Reuters Institute: За час пандемії виросла довіра до новин
05:39
Бойовики, які вбили Хашоггі, пройшли воєнізовану підготовку в США — NYT
05:09
Credit Suisse: За рік пандемії у світі стало більше на 5 мільйонів мільйонерів
Усі новини...