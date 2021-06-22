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Меркель поговорила з Зеленським і Путіним з нагоди 80-річчя нападу Гітлера на СРСР

Вівторок, 22 червня 2021, 18:22
Меркель поговорила з Зеленським і Путіним з нагоди 80-річчя нападу Гітлера на СРСР

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель подзвонила президенту України Володимиру Зеленському з нагоди 80-річчя нападу Німеччини на Радянський Союз.

Про це повідомила пресслужба німецької канцлерки, пише "Європейська правда".

У розмові Меркель підкреслила, що злочини німців, в результаті яких загинули мільйони людей в Україні, в Росії, Білорусі та інших колишніх радянських республіках, ніколи не будуть забуті.

"Німеччина усвідомлює цю історичну відповідальність і водночас вдячна за те, що так багато людей в цих країнах простягнули руки до примирення", - йдеться у повідомленні, розміщеному на офіційному сайті Меркель.

Пресслужба Кремля зі свого боку повідомила, що Меркель у вівторок зателефонувала президенту РФ Владіміру Путіну у зв’язку з річницею нападу на СРСР.

У Кремлі заявили, що під час розмови було "акцентовано, що і зараз забезпечення безпеки нашого спільного континенту можливо лише спільними зусиллями".

На прохання Меркель Путін поінформував її про основні підсумки російсько-американського саміту в Женеві 16 червня, заявили у Кремлі.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийМеркельПутін
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