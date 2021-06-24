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ФСБ затримала сімферопольця: "шиють" роботу на Україну

Четвер, 24 червня 2021, 10:25
Фото slovoidilo.ua

Федеральна служба безпеки затримала жителя Сімферополя нібито за те, що він збирав відомості про польоти російської військової авіації за завданням України.

Джерело: видання окупантів "Кримінформ" в Telegram

Дослівно: "ФСБ затримала сімферопольця, який за завданням українських спецслужб збирав відомості про польоти російської військової авіації".

Деталі: Повідомляється, що порушено справу за статтею про держзраду.

Теми: КримФСБокупація


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