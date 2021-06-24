ФСБ затримала сімферопольця: "шиють" роботу на Україну
Четвер, 24 червня 2021, 10:25
Федеральна служба безпеки затримала жителя Сімферополя нібито за те, що він збирав відомості про польоти російської військової авіації за завданням України.
Джерело: видання окупантів "Кримінформ" в Telegram
Дослівно: "ФСБ затримала сімферопольця, який за завданням українських спецслужб збирав відомості про польоти російської військової авіації".
Деталі: Повідомляється, що порушено справу за статтею про держзраду.