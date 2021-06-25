Ісландія першою в Європі зніме всі коронавірусні обмеження

Ісландцям більше не потрібно буде носити маски чи дистанціюватися від інших людей, оскільки всі обмеження, запроваджені для боротьби з пандемією, будуть зняті в суботу.

Про це заявила в п'ятницю міністр охорони здоров'я країни, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Ми відновлюємо суспільство, в якому звикли жити і до якого прагнули", - сказала міністр охорони здоров'я Свандіс Сваварсдоттір.

Ісландія, за словами Сваварсдоттір, стане першою країною в Європі, яка зніме всі коронавірусні обмеження.

Заходи, які діяли досі, включали ліміт на громадські зібрання і правило двометрового дистанціювання між людьми.

Уряд Ісландії заявляє, що 87% ісландців отримали першу дозу вакцини від коронавірусу.

У країні з населенням 360 тисяч осіб показник інфікування коронавірусом складає всього 1,6 на 100 000 жителів в середньому за два тижні. Тільки 30 людей померли від початку пандемії, інфекцію було підтверджено у 6 637 випадках.

Ісландія загалом успішно боролася із спалахом COVID-19 за допомогою суворої системи тестування та відстеження, але протягом останнього року кілька разів запроваджувала карантинні заходи, щоб стримати сплески інфекції.