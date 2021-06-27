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Біля турецького курортного міста Мармарис спалахнули лісові пожежі

Неділя, 27 червня 2021, 16:21
Біля турецького курортного міста Мармарис спалахнули лісові пожежі

Пожежники середземноморської турецької провінції Мугла борються з лісовими пожежами, що спалахнули 27 червня в Мармарисі, відомому курортному містечку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.

Масштабні пожежі спалахнули в лісових масивах поблизу готелів та поселень у прибережному районі Ічмелер після того як температура піднялася вище сезонних норм.

Багато працівників лісу та пожежників, включаючи шість вертольотів, бульдозерів та цистерн для води залучені до боротьби із полум'ям, швидкому поширенню якого по регіону сприяє вітер.

Губернатор Мугли Орхан Тавлі заявив, що вітер у регіоні ускладнює зусилля пожежогасіння.

 

Вогонь перекинувся на пришвартовану біля берега яхту вартістю 2 мільйони турецьких лір – вона згоріла вщент.

"Команди працюють відповідно до того, як вітер змінює свій напрямок", - сказав губернатор, додавши, що багато підкріплень з прилеглих районів прийшли на допомогу.

Вдень 27 червня влада провінції повідомила, що пожежу взяли під контроль.

Повідомляється, що один із ліквідаторів пожежі загинув. Про постраждалих серед цивільних, зокрема, туристів не повідомляється.

В МЗС України повідомили, що міністр Дмитро Кулеба доручив консульству України в Анталії тримати ситуацію на особливому контролі.

"Поблизу міста Мармарис в Туреччині триває масштабна лісова пожежа. До гасіння залучені гелікоптери та спецтехніка. Постраждалих серед цивільних, зокрема українців, немає.

Дмитро Кулеба доручив консульству України в Анталії тримати ситуацію на особливому контролі" - написав у Twitter речник МЗС Олег Ніколенко.

Метеорологічне відомство країни підтвердило, що минулий місяць був найтеплішим за останні 51 рік у Туреччині, попереджаючи, що найближчими днями температура може зрости.

"Українська правда" в Threads

Теми: Туреччина
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