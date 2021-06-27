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Партію Пашиняна оголосили переможцем виборів у Вірменії

Неділя, 27 червня 2021, 18:36

За результатами позачергових парламентських виборів 20 червня у Вірменії перемогла очолювана Ніколом Пашіняном партія "Громадянський договір", яка набрала 53,91% голосів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Радио Азатутюн.

На другому місці, згідно з опублікованими сьогодні остаточними даними Центральної виборчої комісії, знаходиться блок "Айастан" ("Вірменія") на чолі з Робертом Кочаряном з 21,09%, на третьому місці - блок "Честь маю" (головний кандидат - Артур Ванецян) - 5,22%. Блок не подолав поріг в 7%, але входить в парламент в якості третьої сили з найбільшою кількістю голосів.

Центрвиборчком також відхилив заяви трьох політичних сил, в тому числі блоку "Айастан" і блоку "Честь маю", про визнання недійсними підсумків парламентських виборів 20 червня.

На сьогоднішньому засіданні ЦВК також затвердила кількість мандатів, які будуть мати політичні сили, які пройшли до парламенту.

Як повідомив глава ЦВК Тигран Мукучян, в новому парламенті Вірменії у партії "Громадянський договір" Нікола Пашиняна буде 71 мандат, і блоку "Айастан" - 29, у блоку "Честь маю" - 7.

Як повідомлялося, Європейський союз привітав результати дострокових парламентських виборів у Вірменії та заявив про готовність до співпраці з новообраним парламентом та урядом.

Детальніше про вибори у Вірменії читайте у статті - Друга єреванська революція: як Росія програла у Вірменії

Читайте також Без ілюзій про Росію: як війна та дві революції змінили Вірменію

Теми: Вірменія


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