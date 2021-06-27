Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Партію Пашиняна оголосили переможцем виборів у Вірменії

Неділя, 27 червня 2021, 18:36
Партію Пашиняна оголосили переможцем виборів у Вірменії

За результатами позачергових парламентських виборів 20 червня у Вірменії перемогла очолювана Ніколом Пашіняном партія "Громадянський договір", яка набрала 53,91% голосів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Радио Азатутюн.

На другому місці, згідно з опублікованими сьогодні остаточними даними Центральної виборчої комісії, знаходиться блок "Айастан" ("Вірменія") на чолі з Робертом Кочаряном з 21,09%, на третьому місці - блок "Честь маю" (головний кандидат - Артур Ванецян) - 5,22%. Блок не подолав поріг в 7%, але входить в парламент в якості третьої сили з найбільшою кількістю голосів.

Центрвиборчком також відхилив заяви трьох політичних сил, в тому числі блоку "Айастан" і блоку "Честь маю", про визнання недійсними підсумків парламентських виборів 20 червня.

На сьогоднішньому засіданні ЦВК також затвердила кількість мандатів, які будуть мати політичні сили, які пройшли до парламенту.

Як повідомив глава ЦВК Тигран Мукучян, в новому парламенті Вірменії у партії "Громадянський договір" Нікола Пашиняна буде 71 мандат, і блоку "Айастан" - 29, у блоку "Честь маю" - 7.

Як повідомлялося, Європейський союз привітав результати дострокових парламентських виборів у Вірменії та заявив про готовність до співпраці з новообраним парламентом та урядом.

Детальніше про вибори у Вірменії читайте у статті - Друга єреванська революція: як Росія програла у Вірменії

Читайте також Без ілюзій про Росію: як війна та дві революції змінили Вірменію

"Українська правда" в Threads

Теми: Вірменія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Вірменія
Вірменська церква в Україні засудила "благословення" на війну вірмен у Росії
У Москві в присутності організатора "тітушок" благословили на війну вірменський батальйон
Прем'єр Вірменії заявив Путіну про бажання обговорити роботу миротворців РФ у Карабаху
Останні новини
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: