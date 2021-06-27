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У Британії розслідують, як скандальні фото з міністром потрапили у ЗМІ

Неділя, 27 червня 2021, 19:26
У Британії розслідують, як скандальні фото з міністром потрапили у ЗМІ

Британський уряд розслідує, як кадри, на яких колишній міністр охорони здоров’я Метт Хенкок цілує свою помічницю, потрапили в ЗМІ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

На запитання, чи розслідує міністерство охорони здоров’я, як знімки Хенкока були зроблені в його урядовому кабінеті, а потім просочились у ЗМІ, міністр з питань Північної Ірландії Брендон Льюїс сказав: "Це справа, яку, наскільки я знаю, департамент охорони здоров'я буде розглядати, щоб точно зрозуміти, як цей запис ... вийшов із системи ".

Пізніше він повідомив Times Radio, що уряд повинен розглянути дві проблеми: чи була передбачена камера в офісі Хенкока і, якщо вона була там з міркувань безпеки, "як це відео потрапило у загальний доступ".

У п'ятницю в газеті Sun з'явилося фото, на якому Хенкок цілується зі своєю помічницею Джиною Коладангело. Знімок був зроблений в міністерстві охорони здоров’я.

Міністра звинуватили у порушенні корона вірусних обмежень, оскільки його помічниця належить до іншого домогосподарства. І Хенкок, і Коландангело одружені, хоча, як зазначають ЗМІ, міністр вже закінчив свій шлюб з попередньою дружиною.

В результаті скандалу Хенкок подав у відставку, заявивши, що підвів громадян, які багато чим пожертвували під час пандемії.

Теми: Велика Британіяскандал
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