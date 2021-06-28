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Чехія вимагає від Росії 25,5 млн євро компенсації за вибухи у Врбетіце

Понеділок, 28 червня 2021, 18:13
Чехія вимагає від Росії 25,5 млн євро компенсації за вибухи у Врбетіце

Влада Чехії офіційно вимагає від Росії компенсації збитків у зв'язку з вибухами у2014 році на військових складах у Врбетіце.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на iDNES.

Заступник міністра закордонних справ Чехії Мартін Смолек вручив російському послу в Чехії дипломатичну ноту, в якій міститься вимога повністю відшкодувати збиток, заподіяний вибухом.

Чеська влада оцінила збиток у 650 млн крон (приблизно 25,5 млн євро).

Міністерство внутрішніх справ підготувало законопроєкт про розподіл компенсації за вибухи у Врбетіце. 350 мільйонів крон підуть для муніципалітетів та регіону і 300 мільйонів для окремих громадян.

Суми для муніципалітетів розподіляються залежно від відстані від периметра ризику, а також відповідно до бюджетного визначення податків.

Кожен житель, включаючи дітей, які постійно проживають в п'яти муніципалітетах, повинен мати право на отримання певної суми, розмір якої також залежить від певних факторів. Найбільша сума в 300 крон пропонується на період неконтрольованих вибухів з середини жовтня до середини грудня 2014 року, що було небезпечною ситуацією з прямою загрозою.

Нагадаємо, Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

У зв’язку з цим Прага вислала 18 російських дипломатів, а Росія у відповідь оголосила персонами нон грата 20 співробітників посольства Чехії в Москві. Після цього Чехія заявила, що висилає ще близько 70 співробітників російського посольства. Декілька країн ЄС приєдналися до вислання російських дипломатів на знак солідарності з Чехією.

Читайте більше у статті: Російський вибух: як "Петров і Боширов" надовго зіпсували відносини Чехії з РФ.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЧехіяРосія
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