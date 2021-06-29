Байден про РФ: "Можемо співпрацювати, коли це в наших спільних інтересах"

Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати можуть співпрацювати з РФ у питаннях боротьби зі змінами клімату та нерозповсюдження ядерної зброї.

Джерело: звернення Байдена до спільної сесії Конгресу, Білий дім

Пряма мова: "Що стосується Росії ... я дуже ясно дав зрозуміти Путіну, що ми не будемо прагнути до ескалації, але їх дії матимуть наслідки, якщо виявляться правдою. І вони виявилися правдою, тому я прямо і пропорційно відреагував на втручання Росії в наші вибори і кібератаки на наш уряд і наш бізнес. Вони зробили і те, і інше, і я сказав їм, що ми відповімо, і ми відповіли.

Але ми також можемо співпрацювати, коли це в наших спільних інтересах. Ми зробили це, коли продовжили новий договір СНО з ядерних озброєнь, і ми працюємо над цим в зв'язку зі зміною клімату".

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