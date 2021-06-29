Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кіпр спрощує в'їзд для вакцинованих українців – крім тих, кому кололи CoronaVac

Вівторок, 29 червня 2021, 09:09
Кіпр спрощує в'їзд для вакцинованих українців – крім тих, кому кололи CoronaVac

Кіпр з 1 липня не вимагатиме негативний результат тесту на коронавірус від щеплених мандрівників, що прибувають з України, але, вочевидь, не визнаватиме вакцину СoronaVac. 

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні посольства Кіпру в Україні. 

"З 1 липня 2021 року вакциновані пасажири, які мають дійсний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19, що прибувають на Кіпр з України, незалежно від їх громадянства, звільняються від зобов’язань щодо лабораторного тесту та самоізоляції/карантину за дотримання наступних умов: 1) Вони мають дійсний сертифікат про вакцинацію, виданий Україною. 2) Вони отримали щеплення однією з вакцин, затверджених Європейським агентством з лікарських засобів (Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen), або вакциною Sputnik V, або Sinopharm (BBIBP COVID-19) станом на 21 травня, та завершили схему вакцинації", - пише посольство. 

З повідомлення посольства не очевидно, чи точно йдеться про дотримання обох умов одночасно: так, іноземці, що прямують з України, але вакцинувалися в країні  свого громадянства, можуть мати неукраїнський сертифікат про щеплення (і відтак не потрапляють під перший пункт), а російська "Спутник V" в Україні не використовується і не може бути вказана в українських довідках про щеплення.

Водночас, спеціальний портал для реєстрації вакцинованих подорожуючих для туристів з України дає перелік тільки із зазначених вакцин.

Кіпр дозволив українцям в'їзд на острів з 1 квітня за виконання низки умов, зокрема тесту на коронавірус до вильоту і після прибуття. 

Нагадаємо, з 10 червня Кіпр скасував "коронавірусну" комендантську годину та дозволив з обмеженнями відновити роботу нічних клубів. 

"Українська правда" в Threads

Теми: КіпрУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Кіпр
Кіпр обіцяє "нульову толерантність" до порушень санкцій проти РФ, але не допомогу Україні зброєю
Кіпр очікує на активнішу роль ЄС у возз'єднанні острова – президент
Президент Кіпру: Ми підтримуємо санкції проти РФ, бо ми на правильному боці історії
Останні новини
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: