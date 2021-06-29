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Кіпр спрощує в'їзд для вакцинованих українців – крім тих, кому кололи CoronaVac

Вівторок, 29 червня 2021, 09:09

Кіпр з 1 липня не вимагатиме негативний результат тесту на коронавірус від щеплених мандрівників, що прибувають з України, але, вочевидь, не визнаватиме вакцину СoronaVac. 

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні посольства Кіпру в Україні. 

"З 1 липня 2021 року вакциновані пасажири, які мають дійсний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19, що прибувають на Кіпр з України, незалежно від їх громадянства, звільняються від зобов’язань щодо лабораторного тесту та самоізоляції/карантину за дотримання наступних умов: 1) Вони мають дійсний сертифікат про вакцинацію, виданий Україною. 2) Вони отримали щеплення однією з вакцин, затверджених Європейським агентством з лікарських засобів (Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen), або вакциною Sputnik V, або Sinopharm (BBIBP COVID-19) станом на 21 травня, та завершили схему вакцинації", - пише посольство. 

З повідомлення посольства не очевидно, чи точно йдеться про дотримання обох умов одночасно: так, іноземці, що прямують з України, але вакцинувалися в країні  свого громадянства, можуть мати неукраїнський сертифікат про щеплення (і відтак не потрапляють під перший пункт), а російська "Спутник V" в Україні не використовується і не може бути вказана в українських довідках про щеплення.

Водночас, спеціальний портал для реєстрації вакцинованих подорожуючих для туристів з України дає перелік тільки із зазначених вакцин.

Кіпр дозволив українцям в'їзд на острів з 1 квітня за виконання низки умов, зокрема тесту на коронавірус до вильоту і після прибуття. 

Нагадаємо, з 10 червня Кіпр скасував "коронавірусну" комендантську годину та дозволив з обмеженнями відновити роботу нічних клубів. 

Теми: КіпрУкраїна


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