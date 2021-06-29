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Нідерланди звинуватили літаки РФ у небезпечних діях поблизу фрегата в Чорному морі

Вівторок, 29 червня 2021, 18:46

Російські винищувачі створили небезпечну ситуацію біля фрегата ВМС Нідерландів "Evertsen" у Чорному морі, коли він перебував поблизу Криму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Міноборони Нідерландів.

За інформацією відомства, інцидент стався 24 червня, коли корабель перебував у міжнародних водах на південний схід від узбережжя окупованого Криму.

 
Російський літак пролітає поблизу фрегата (фото - defensie.nl)

"Літаки неодноразово переслідували "Evertsen" приблизно між 15:30 і 20:30 за місцевим часом. Вони здійснювали небезпечно низькі польоти, симулюючи атаки на корабель. Винищувачі були озброєні бомбами і ракетами "повітря-земля", призначеними для стрільби по цілі з повітря", - йдеться у заяві.

Міноборони Нідерландів наводить слова капітана фрегата, який назвав такі дії російських військових безвідповідальними та небезпечними.

"Evertsen" перебував у відкритому морі в міжнародних водах. Для цих агресивних дій не було жодної причини. Незважаючи на це, небезпечний супровід тривав кілька годин. Це була безвідповідальна та небезпечна поведінка на морі", - сказав він.

Фрегат "Evertsen" входить до британської ударної групи і патрулює Чорне море з британським есмінцем HMS Defender. Кораблі проводять навчання з союзниками з регіону та відвідують деякі порти.

Нагадаємо, 23 червня Міноборони Росії заявило, що есмінець HMS Defender увійшов, за їхнім твердженням, в "російські територіальні води" поблизу Криму, і російський патрульний корабель здійснив попереджувальні постріли, а реактивний літак скинув бомби на його шляху.

Міністерство оборони Великої Британії, втім, заперечило, що було відкрито попереджувальний вогонь.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що HMS Defender проходив через українські територіальні води, нагадавши про невизнання Британією незаконної анексії Криму.

Пізніше було опубліковане відео з борту есмінця, на якому видно, як його переслідують кораблі та літаки РФ.

Документи, виявлені в Кенті, підтверджують, що проходження корабля у водах Криму було продуманим рішенням британського уряду, щоби продемонструвати підтримку Україні, незважаючи на можливі ризики.

Читайте детальніше: Росія йде на загострення: які наслідки матиме конфлікт із британським есмінцем

Теми: РосіяЧорне мореавіаНідерландиармія


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