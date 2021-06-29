Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нідерланди звинуватили літаки РФ у небезпечних діях поблизу фрегата в Чорному морі

Вівторок, 29 червня 2021, 18:46
Нідерланди звинуватили літаки РФ у небезпечних діях поблизу фрегата в Чорному морі

Російські винищувачі створили небезпечну ситуацію біля фрегата ВМС Нідерландів "Evertsen" у Чорному морі, коли він перебував поблизу Криму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Міноборони Нідерландів.

За інформацією відомства, інцидент стався 24 червня, коли корабель перебував у міжнародних водах на південний схід від узбережжя окупованого Криму.

 
Російський літак пролітає поблизу фрегата (фото - defensie.nl)

"Літаки неодноразово переслідували "Evertsen" приблизно між 15:30 і 20:30 за місцевим часом. Вони здійснювали небезпечно низькі польоти, симулюючи атаки на корабель. Винищувачі були озброєні бомбами і ракетами "повітря-земля", призначеними для стрільби по цілі з повітря", - йдеться у заяві.

Міноборони Нідерландів наводить слова капітана фрегата, який назвав такі дії російських військових безвідповідальними та небезпечними.

"Evertsen" перебував у відкритому морі в міжнародних водах. Для цих агресивних дій не було жодної причини. Незважаючи на це, небезпечний супровід тривав кілька годин. Це була безвідповідальна та небезпечна поведінка на морі", - сказав він.

Фрегат "Evertsen" входить до британської ударної групи і патрулює Чорне море з британським есмінцем HMS Defender. Кораблі проводять навчання з союзниками з регіону та відвідують деякі порти.

Нагадаємо, 23 червня Міноборони Росії заявило, що есмінець HMS Defender увійшов, за їхнім твердженням, в "російські територіальні води" поблизу Криму, і російський патрульний корабель здійснив попереджувальні постріли, а реактивний літак скинув бомби на його шляху.

Міністерство оборони Великої Британії, втім, заперечило, що було відкрито попереджувальний вогонь.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що HMS Defender проходив через українські територіальні води, нагадавши про невизнання Британією незаконної анексії Криму.

Пізніше було опубліковане відео з борту есмінця, на якому видно, як його переслідують кораблі та літаки РФ.

Документи, виявлені в Кенті, підтверджують, що проходження корабля у водах Криму було продуманим рішенням британського уряду, щоби продемонструвати підтримку Україні, незважаючи на можливі ризики.

Читайте детальніше: Росія йде на загострення: які наслідки матиме конфлікт із британським есмінцем

"Українська правда" в Threads

Теми: РосіяЧорне мореавіаНідерландиармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Росія
Путін зашкодив собі, коли визнав фінансування Вагнера – Лінкявічюс
Британія накладатиме санкції на Іран за військову допомогу Росії
Голова МЗС Німеччини визнала: Берлін ігнорував попередження про небезпеку Росії
Останні новини
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: