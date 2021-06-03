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Сайт Трампа закрили — він пропрацював місяць

Четвер, 3 червня 2021, 05:29

Комунікаційна платформа експрезидента США Дональда Трампа - From the Desk of Donald J Trump - була назавжди закрита.

Джерело: BBС з посиланням на старшого помічника Трампа Джейсона Міллера

Деталі: Міллер сказав, що платформа "була лише допоміжним засобом до наших більш широких зусиль, над якими ми працюємо".

На веб-сайті, який часто називали блогом, був постійно оновлюваний канал з різними повідомленнями Трампа, і відвідувачі могли "лайкнути" повідомлення і поділитися ним в Facebook і Twitter.

Посилання на веб-сайт тепер направляє відвідувачів на сторінку, що спонукає їх підписатися на повідомлення від Трампа.

Передісторія: Платформу From the Desk of Donald J Trump запустили на початку травня. Вона була для Трампа способом публікувати власний контент, включаючи пресрелізи та відео – після того, як йому закрили доступ у соцмережі.

Теми: Трамп


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