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Заблокований у соцмережах Трамп запустив свій сайт

Середа, 5 травня 2021, 04:33
Заблокований у соцмережах Трамп запустив свій сайт

Для спілкування із власними прихильниками і послідовниками експрезидент Сполучених Штатів Дональд Трамп, якого заблокували у соцмережах, запустив власний сайт.

Джерело: Fox News із посиланням на джерело

Пряма мова: "Це одностороння комунікація".

"Ця система дозволяє Трампу спілкуватися зі своїми послідовниками".

Деталі: Інтернет-платформа дозволяє Трампу розміщувати коментарі, зображення та відео, проте в ній відсутня функція "відповісти" для користувачів.

Вона має назву From the Desk of Donald J. Trump.

Передісторія:

  • Twitter став першою соціальною мережею, яка вирішила назавжди заблокувати аккаунт Трампа після штурму Капітолію 6 січня.
  • Президента США Дональда Трампа позбавили можливості робити записи у своїх профілях на Facebook та Instagram до інавгурації Джо Байдена.

"Українська правда" у Threads

Теми: Трамп
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