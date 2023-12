Заблокований у соцмережах Трамп запустив свій сайт

Для спілкування із власними прихильниками і послідовниками експрезидент Сполучених Штатів Дональд Трамп, якого заблокували у соцмережах, запустив власний сайт.

Джерело: Fox News із посиланням на джерело

Пряма мова: "Це одностороння комунікація".

"Ця система дозволяє Трампу спілкуватися зі своїми послідовниками".

Деталі: Інтернет-платформа дозволяє Трампу розміщувати коментарі, зображення та відео, проте в ній відсутня функція "відповісти" для користувачів.

Вона має назву From the Desk of Donald J. Trump.

Передісторія: