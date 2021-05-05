Заблокований у соцмережах Трамп запустив свій сайт
Середа, 5 травня 2021, 04:33
Для спілкування із власними прихильниками і послідовниками експрезидент Сполучених Штатів Дональд Трамп, якого заблокували у соцмережах, запустив власний сайт.
Джерело: Fox News із посиланням на джерело
Пряма мова: "Це одностороння комунікація".
"Ця система дозволяє Трампу спілкуватися зі своїми послідовниками".
Деталі: Інтернет-платформа дозволяє Трампу розміщувати коментарі, зображення та відео, проте в ній відсутня функція "відповісти" для користувачів.
Вона має назву From the Desk of Donald J. Trump.
Передісторія:
- Twitter став першою соціальною мережею, яка вирішила назавжди заблокувати аккаунт Трампа після штурму Капітолію 6 січня.
- Президента США Дональда Трампа позбавили можливості робити записи у своїх профілях на Facebook та Instagram до інавгурації Джо Байдена.