Байден про заходи щодо Путіна після кібератаки на JBS: Вивчаємо це питання
Четвер, 3 червня 2021, 05:58
Президент США Джо Байден заявив, що "розглядає" можливі заходи після того, як Білий дім пов'язав Росію з кібератакою проти світового м'ясопереробного гіганта JBS.
Джерело: AFP
Деталі: На питання репортера, чи вживатиме Байден заходів проти президента Росії Володимира Путіна, з яким він зустрінеться на саміті в Женеві в кінці місяця, Байден сказав: "Ми уважно вивчаємо це питання".
Передісторія:
- JBS - найбільша в світі м'ясопереробна компанія. Вона контролює близько 20% забійних потужностей для великої рогатої худоби та свиней США.
- 1 червня північноамериканські та австралійський філії JBS SA стали жертвами хакерських атак. Через інцидент компанії довелося скасувати зміни на канадському заводі та на деяких підприємствах у США, а в Австралії довелося повністю зупинити роботу.
- JBS надійшла вимога про викуп від хакерів.
- Білий дім підозрює російських хакерів. Штати зв'язалися з російським урядом з цього приводу, а ФБР проводить розслідування.