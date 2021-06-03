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Байден про заходи щодо Путіна після кібератаки на JBS: Вивчаємо це питання

Четвер, 3 червня 2021, 05:58
Байден про заходи щодо Путіна після кібератаки на JBS: Вивчаємо це питання

Президент США Джо Байден заявив, що "розглядає" можливі заходи після того, як Білий дім пов'язав Росію з кібератакою проти світового м'ясопереробного гіганта JBS.

Джерело: AFP

Деталі: На питання репортера, чи вживатиме  Байден заходів проти президента Росії Володимира Путіна, з яким він зустрінеться на саміті в Женеві в кінці місяця, Байден сказав: "Ми уважно вивчаємо це питання".

Передісторія:

  • JBS - найбільша в світі м'ясопереробна компанія. Вона контролює близько 20% забійних потужностей для великої рогатої худоби та свиней США.
  • 1 червня північноамериканські та австралійський філії JBS SA стали жертвами хакерських атак. Через інцидент компанії довелося скасувати зміни на канадському заводі та на деяких підприємствах у США, а в Австралії довелося повністю зупинити роботу.
  • JBS надійшла вимога про викуп від хакерів.
  • Білий дім підозрює російських хакерів. Штати зв'язалися з російським урядом з цього приводу, а ФБР проводить розслідування.

"Українська правда" у Threads

Теми: БайденкібербезпекаПутін
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