Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Байден про заходи щодо Путіна після кібератаки на JBS: Вивчаємо це питання

Четвер, 3 червня 2021, 05:58

Президент США Джо Байден заявив, що "розглядає" можливі заходи після того, як Білий дім пов'язав Росію з кібератакою проти світового м'ясопереробного гіганта JBS.

Джерело: AFP

Деталі: На питання репортера, чи вживатиме  Байден заходів проти президента Росії Володимира Путіна, з яким він зустрінеться на саміті в Женеві в кінці місяця, Байден сказав: "Ми уважно вивчаємо це питання".

Передісторія:

  • JBS - найбільша в світі м'ясопереробна компанія. Вона контролює близько 20% забійних потужностей для великої рогатої худоби та свиней США.
  • 1 червня північноамериканські та австралійський філії JBS SA стали жертвами хакерських атак. Через інцидент компанії довелося скасувати зміни на канадському заводі та на деяких підприємствах у США, а в Австралії довелося повністю зупинити роботу.
  • JBS надійшла вимога про викуп від хакерів.
  • Білий дім підозрює російських хакерів. Штати зв'язалися з російським урядом з цього приводу, а ФБР проводить розслідування.

Теми: БайденкібербезпекаПутін


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україні різко зросла добова кількість щеплень проти коронавірусу

Головні новини середи і ночі: Nord Stream 2, російські хакери

Байден про заходи щодо Путіна після кібератаки на JBS: Вивчаємо це питання

Сайт Трампа закрили — він пропрацював місяць

Хакери атакували системи міського транспорту Нью-Йорка

В Ізраїлі заявили про зв’язок між вакцинацією Pfizer та рідкісними випадками міокардиту

Усі новини...
Байден
Конгрес США готується змусити Байдена до санкцій проти "Північного потоку 2" - Зеркаль
Зустріч Байдена та Путіна: Росія обіцяє США "некомфортні сигнали"
Байден у Женеві обговорить з Путіним права людини
Останні новини
10:28
Олігархів визначатимуть за 4-ма ознаками – законопроєкт
10:22
Зеленський "активізував" дії щодо Донбасу: правосуддя, IP-адреси, розвідка, оборона
10:18
У Польщі повністю вакцинували вже понад 7,3 млн осіб
10:02
Ціни на квартири в містах України суттєво зросли за останній рік
09:56
Посол України в Німеччині: "Божевільна ціль Путіна – знищити Україну"
09:46
Аудитори поскаржились уряду на "відволікання" 2,5 млрд з COVID-фонду на соціалку
09:29
Радники Меркель і Байдена обговорили "Північний потік-2", також Росію та Україну
09:26
США запровадили санкції проти одного з ключових агентів впливу РФ у Болгарії
09:09
В Україні різко зросла добова кількість щеплень проти коронавірусу
08:32
Польоти між Німеччиною і РФ відновилися після взаємної призупинки
Усі новини...