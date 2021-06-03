Байден про заходи щодо Путіна після кібератаки на JBS: Вивчаємо це питання

Президент США Джо Байден заявив, що "розглядає" можливі заходи після того, як Білий дім пов'язав Росію з кібератакою проти світового м'ясопереробного гіганта JBS.

Джерело: AFP

Деталі: На питання репортера, чи вживатиме Байден заходів проти президента Росії Володимира Путіна, з яким він зустрінеться на саміті в Женеві в кінці місяця, Байден сказав: "Ми уважно вивчаємо це питання".

Передісторія: