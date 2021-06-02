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У кібератаці на найбільшу у світі компанію-постачальника м'яса підозрюють російських хакерів

Середа, 2 червня 2021, 03:57

У кібератаці на фірму-виробника м'ясної продукції JBS SA, штаб-квартира якої базується у Бразилії, Білий дім підозрює російських хакерів.

Джерело: Reuters, DW

Деталі: Адміністрація США контактувала з російською владою з приводу хакерської атаки на виробника м'ясної продукції JBS SA, – повідомила заступник прес-секретаря Білого дому Карін Жан-П'єр.

За її словами, "JBS повідомив адміністрацію, що атака виходила від злочинної організації, яка, ймовірно, базується в Росії".

Білий дім хоче донести до Кремля думку, "що відповідальні країни не приховують злочинців-вимагачів", - заявила Жан-П'єр.

До розслідування обставин кібератаки підключилося ФБР.

1 червня північноамериканські та австралійський філії JBS SA стали жертвами хакерських атак.

Через інцидент компанії довелося скасувати зміни на канадському заводі іта на деяких підприємствах у США, а в Австралії довелося повністю зупинити роботу.

JBS надійшла вимога про викуп від хакерів.

Нагадаємо: Хакери, пов'язані з головним розвідувальним відомством Росії, таємно захопили систему електронної пошти, яку використовує Міжнародне агентство державного департаменту, для вторгнення в комп'ютерні мережі правозахисних груп та інших організацій, які критикують президента Володимира Путіна.

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін заявив, що США мають "наступальні можливості" у боротьбі з кібератаками.

Теми: хакери


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