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Україна опинилася поза тридцяткою країн, де найбільше нових COVID-хворих

Четвер, 3 червня 2021, 07:09

1 червня у 489 890 людей у світі виявили COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії – 134 105, в Бразилії – 94 509, в Аргентині – 35 017.

Крім того, у Колумбії – 27 000, а в США – 16 974.

 

Україна з 2 205 хворими знаходиться на 31 місці у світі – між Коста-Рикою (2 205) та ОАЕ (2 154). Серед європейських країн Україна – на 8 місці.

10 952 людей у світі померли за добу. За щоденною кількістю смертей Україна на 11 місці у світі, на третьому – в Європі.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 1 червня в Україні зафіксували 2 205 нових випадків COVID-19, серед них - 104 дитини та 85 медпрацівників. Крім того, госпіталізовано – 1 262 особи; летальних випадків – 158; одужало – 9 405 осіб;

Українська правда
Теми: коронавірус


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