ФБР: Російські хакери Revil стояли за атакою на JBS

Російська кіберзлочинна група Revil (Sodinokobi) стояла за атакою на м’ясопереробну компанію JBS – так заявило ФБР.

Джерело: BBC з посиланням на ФБР

Дослівно: "Ми приписали атаку JBS Revil і Sodinokibi і докладаємо всіх зусиль, щоб притягнути винних до відповідальності".

Деталі: Зазначається, що Revil - один з найбільш плідних і прибуткових кіберзлочинних картелів в світі. У 2019 Revil був пов'язаний з скоординованої атакою майже на два десятка місцевих органів влади в Техасі.

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