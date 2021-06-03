ФБР: Російські хакери Revil стояли за атакою на JBS
Четвер, 3 червня 2021, 07:28
Російська кіберзлочинна група Revil (Sodinokobi) стояла за атакою на м’ясопереробну компанію JBS – так заявило ФБР.
Джерело: BBC з посиланням на ФБР
Дослівно: "Ми приписали атаку JBS Revil і Sodinokibi і докладаємо всіх зусиль, щоб притягнути винних до відповідальності".
Деталі: Зазначається, що Revil - один з найбільш плідних і прибуткових кіберзлочинних картелів в світі. У 2019 Revil був пов'язаний з скоординованої атакою майже на два десятка місцевих органів влади в Техасі.
Передісторія:
- JBS - найбільша в світі м'ясопереробна компанія. Вона контролює близько 20% забійних потужностей для великої рогатої худоби та свиней США.
- 1 червня північноамериканські та австралійський філії JBS SA стали жертвами хакерських атак. Через інцидент компанії довелося скасувати зміни на канадському заводі та на деяких підприємствах у США, а в Австралії довелося повністю зупинити роботу.
- JBS надійшла вимога про викуп від хакерів.
- Білий дім підозрюєросійських хакерів. Штати зв'язалися з російським урядом з цього приводу.