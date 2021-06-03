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ФБР: Російські хакери Revil стояли за атакою на JBS

Четвер, 3 червня 2021, 07:28
ФБР: Російські хакери Revil стояли за атакою на JBS

Російська кіберзлочинна група Revil (Sodinokobi) стояла за атакою на м’ясопереробну компанію JBS – так заявило ФБР.

Джерело: BBC  з посиланням на ФБР

Дослівно: "Ми приписали атаку JBS Revil і Sodinokibi і докладаємо всіх зусиль, щоб притягнути винних до відповідальності".

Деталі: Зазначається, що Revil - один з найбільш плідних і прибуткових кіберзлочинних картелів в світі. У 2019 Revil був пов'язаний з скоординованої атакою майже на два десятка місцевих органів влади в Техасі.

Передісторія:

  • JBS - найбільша в світі м'ясопереробна компанія. Вона контролює близько 20% забійних потужностей для великої рогатої худоби та свиней США.
  • 1 червня північноамериканські та австралійський філії JBS SA стали жертвами хакерських атак. Через інцидент компанії довелося скасувати зміни на канадському заводі та на деяких підприємствах у США, а в Австралії довелося повністю зупинити роботу.
  • JBS надійшла вимога про викуп від хакерів.
  • Білий дім підозрюєросійських хакерів. Штати зв'язалися з російським урядом з цього приводу.

Теми: кібербезпекаСШАРосія
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