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В Україні зафіксували 2 581 випадок COVID за добу, найбільше у Києві

Четвер, 3 червня 2021, 08:21
В Україні зафіксували 2 581 випадок COVID за добу, найбільше у Києві

За добу 2 червня в Україні зафіксували 2 581 новий випадок захворювання на COVID-19, госпіталізували 1 059 осіб, померли 102 особи, одужали 9 405 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: Серед нових хворих 122 дитини та 129 медпрацівників.

Найбільше випадків захворювання в цю середу підтвердили у м. Київ (529), Запорізькій (182), Дніпропетровській (177), Львівській (154) та Київській (143) областях. 

За минулу добу протестовано: методом ПЛР – 26 468 осіб, методом ІФА – 11 308 осіб, експрес-тестами – 20 953 особи.

 

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 209 417 осіб, з них одужали 2 072 091 особа, померли внаслідок коронавірусної хвороби 50 959 осіб.

Нагадаємо: 2 червня у світі у 489 890 людей виявили COVID-19. Україна за новими випадками інфікування опинилася на 31 місці у світі й на 8 місці в Європі. 

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Три місяці щеплень позаду. Чи стає Україна ближчою до колективного імунітету до коронавірусу?

"Українська правда" у Threads

Теми: Covid-2019коронавірусепідемія
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