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Захоплення влади: суд дозволив заочне розслідування щодо Януковича

Четвер, 3 червня 2021, 11:05
Захоплення влади: суд дозволив заочне розслідування щодо Януковича

Суд дозволив провести спеціальне досудове розслідування щодо колишнього президента Віктора Януковича через захоплення державної влади.

Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора

Деталі: Шевченківський райсуд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо колишнього президента України у кримінальному провадженні за фактом захоплення держвлади (ч.1 ст.109 ККУ).

Рішення суду дає право обвинуваченню провести досудове розслідування щодо Януковича за його відсутності.

У кримінальному провадженні розслідуються обставини вчинення у вересні – жовтні 2010 року Януковича дій, спрямованих на збільшення обсягу своїх повноважень як президента.

Повноваження відносилися до законодавчої та виконавчої влади. Відзначається, що Янукович отримав їх у неконституційний спосіб.

Нагадаємо: Після втечі в 2014 році експрезидента Януковича з країни правоохоронці відкрили проти нього до 10 кримінальних проваджень. Янукович фігурує у справах про незаконне заволодіння резиденціями "Межигір'я" та "Сухолуччя", фальсифікацію результатів голосувань за "диктаторські закони"злочини проти майданівців, численні тяжкі економічні злочини, хабар, замаскований під винагороду за авторські книжки.

Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у державній зраді та засудив до 13 років ув'язнення. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ЯнуковичвладаОфіс генпрокурора
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