Генпрокуратура оголосила нові підозри Януковичу і Ко

Генпрокуратура повідомила про зміну раніше повідомлених підозр і про нові підозри колишнім високопоставленим чиновникам часів екс-президента Віктора Януковича та йому самому.

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

"Департаментом спеціальних розслідувань ГПУ повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру колишнім високопосадовцям - президенту України Януковичу, Міністру внутрішніх справ Захарченку, заступнику Міністра внутрішніх справ Ратушняку, Голові Служби безпеки Якименку, першому заступнику голови СБУ Тоцькому, заступнику начальника - начальника міліції громадської безпеки ГУ МВС України в місті Києві Федчуку...", - написав він на Facebook.

Луценко зазначив, що чиновників підозрюють у вчиненні та в організації вчинення низки тяжких та особливо тяжких злочинів, скоєних у період з 18 лютого 2014 року по 20 лютого 2014 року у центральній частині міста Києва щодо мітингувальників.

За даними генпрокурора, ці злочини були скоєні у складі організованої злочинної групи.

Підозрювані незаконно перешкоджали організації та проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, організували перевищення працівниками правоохоронних органів влади та своїх службових повноважень, а також умисне вбивство двох і більше осіб й спричинення умисного тяжкого тілесного ушкодження, організували терористичний акт.

"За цими сухими рядками стоїть титанічна робота не тільки слідчих та прокурорів, але й волонтерів. Тому сьогодні мав приємність за дорученням президента вручити державну нагороду Евеліні Нефертарі, яка створила документальну синхронізовану відеофіксацію розстрілу Небесної Сотні та інших злочинів проти мирних демонстрантів", - написав Луценко.

Як повідомлялося, у четвер Оболонський районний суд Києва ухвалив рішення про початок спеціального судового провадження щодо екс-президента Віктора Януковича.

Суддя мотивував своє рішення тим, що Янукович навмисне уникає слідства, і є оголошеним у міжнародний розшук.



Представники прокуратури зачитали обвинувальний акт. Януковича звинувачують у пособництві російській владі в анексії Криму та веденні агресивних воєнних дій на території України.

Українська правда