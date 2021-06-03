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ВАКС ув’язнив суддю на 6 років з конфіскацією за хабар у тисячу євро

Четвер, 3 червня 2021, 14:13
ВАКС ув’язнив суддю на 6 років з конфіскацією за хабар у тисячу євро
фото: ВРП

У четвер, 3 червня, Вищий антикорупційний суд оголосив обвинувальний вирок судді Броварського міськрайонного суду Київської області Ганні Білик за хабар в тисячу євро.

Джерело: САПTransparency international

Деталі: За вироком суду їй призначене покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією автомобіля та земельної ділянки в Броварах та позбавленням права обіймати посади, пов’язані зі здійсненням правосуддя, строком на 3 роки.

Зазначається, що ВАКС визнав суддю винуватою в отриманні 1000 євро хабаря за ухвалення рішення щодо повернення вилученого майна в межах справи про адміністративне правопорушення.

Антикорсуд нагадує, що вирок може бути оскаржений впродовж 30 днів.

Передісторія: Суддю затримали у червні 2017 року під час отримання хабаря. 

Українська правда

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Теми: Антикорупційний судсудхабар
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