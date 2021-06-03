ВАКС ув’язнив суддю на 6 років з конфіскацією за хабар у тисячу євро
У четвер, 3 червня, Вищий антикорупційний суд оголосив обвинувальний вирок судді Броварського міськрайонного суду Київської області Ганні Білик за хабар в тисячу євро.
Джерело: САП, Transparency international
Деталі: За вироком суду їй призначене покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією автомобіля та земельної ділянки в Броварах та позбавленням права обіймати посади, пов’язані зі здійсненням правосуддя, строком на 3 роки.
Зазначається, що ВАКС визнав суддю винуватою в отриманні 1000 євро хабаря за ухвалення рішення щодо повернення вилученого майна в межах справи про адміністративне правопорушення.
Антикорсуд нагадує, що вирок може бути оскаржений впродовж 30 днів.
Передісторія: Суддю затримали у червні 2017 року під час отримання хабаря.