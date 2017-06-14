Затримали суддю, яка вимагала 1 тис євро від підприємства

Суддю Броварського міськрайонного суду Київської області затримали під час одержання хабара у середу.

Про це повідомила прес-служба НАБУ.

Слідство встановило, що суддя вимагала 1000 євро у приватного підприємства за винесення уточнюючого рішення на його користь у справі про вилучення у цієї компанії органами Державної фіскальної служби 13,5 тонн пального.

"Служительку Феміди затримано за підозрою у скоєнні злочину, кваліфікованого за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України. За місцем роботи та проживання судді проводяться невідкладні слідчі дії", - повідомили у НАБУ.

Пізніше народний депутат БПП Павло Різаненко повідомив, що ім'я судді - Ганна Білик. "Мені надходили скарги від виборців щодо вимагання неправомірної вигоди цією суддею", - написав він на Facebook.

Українська правда