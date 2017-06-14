Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Затримали суддю, яка вимагала 1 тис євро від підприємства

Середа, 14 червня 2017, 20:51

Суддю Броварського міськрайонного суду Київської області затримали під час одержання хабара у середу.

Про це повідомила прес-служба НАБУ.

Слідство встановило, що суддя вимагала 1000 євро у приватного підприємства за винесення уточнюючого рішення на його користь у справі про вилучення у цієї компанії органами Державної фіскальної служби 13,5 тонн пального.

"Служительку Феміди затримано за підозрою у скоєнні злочину, кваліфікованого за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України. За місцем роботи та проживання судді проводяться невідкладні слідчі дії", - повідомили у НАБУ.

Пізніше народний депутат БПП Павло Різаненко повідомив, що ім'я судді - Ганна Білик. "Мені надходили скарги від виборців щодо вимагання неправомірної вигоди цією суддею", - написав він на Facebook.

Українська правда

Теми: НАБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря

Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
НАБУ
"Справа Золотого мандарину": Логвинському повідомили про підозру, але заочно
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Останні новини
05:33
Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: